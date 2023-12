Demichelis y una nueva formación

jueves 21 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El delantero colombiano Miguel Borja ingresaría en lugar del venezolano Salomón Rondón para el choque de mañana ante Rosario Central, en Santiago del Estero y por el Torneo de Campeones, y así el DT de River, Martín Demichelis, pondría una formación inédita, la número 44 desde que asumió.

Las últimas noticias sobre la posible salida de Rondón, quien pidió rescindir anticipadamente el contrato por problemas de adaptación de su familia, le restan chances al entrenador de repetir el equipo que perdió las semifinales de la Copa de la Liga ante el propio Canalla.

Así los posibles once conformarían un equipo inédito en los 55 partidos de la temporada: Franco Armani, Sebastián Boselli, Paulo Díaz, Rogelio Funes Mori, Enzo Díaz, Enzo Pérez, Nicolás De La Cruz, Pablo Solari, Facundo Colidio, Esequiel Barco y Borja.

Demichelis nunca pudo encontrar un equipo base, al punto que su formación más repetida suma apenas cuatro encuentros: es la que salió en la foto del campeón en junio, cuando River le ganó a Estudiantes y se coronó en la Liga Profesional.

Si se separan las etapas del año, el panorama ofrece que en los 38 partidos hasta agosto jugaron 29 formaciones diferentes, y en los 16 del actual torneo lleva eligiendo 14 alineaciones distintas y alcanzaría el número 15 si se confirma el cambio de Borja.

La secuencia de haber usado 36 profesionales en todo el año marca también ese mismo fenómeno, que se hizo evidente con el debut inesperado en la pasada semifinal contra los rosarinos del uruguayo Sebastián Boselli, que no estaba en los planes.

Es verdad que el equipo inició el año con tres jugadores titulares lesionados como Nicolás De La Cruz, Milton Casco y Paulo Díaz, pero cuando el plantel estuvo completo, ya en marzo, Demichelis tampoco pudo encontrar regularidad en las formaciones.

Las bajas y las altas del mercado de pases a mitad de año tampoco colaboraron para una continuidad en las formaciones, al punto que hasta el momento el entrenador no pudo reemplazar la baja de Beltrán y tampoco incluir decididamente a los refuerzos.

Con este panorama, el equipo afronta el último partido del año que es nada más y nada menos que una final, que le puede dar al entrenador fortalezas internas para arrancar el 2024 con apoyo en especial de los hinchas: la dirigencia ya le dio respaldo total.

Por una nueva corona

El DT de Rosario Central, Miguel Ángel Russo, aseguró que “las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa”, en relación al choque con River.

El entrenador respondió así a la posibilidad de que River subestime la importancia del encuentro: “Esto es muy simple: es una final. River tiene su forma de jugar y tiene buenos jugadores y tratará de ganar como nosotros. Esta es una final determinada por el calendario. Ellos no jugaron, pero no nos fijamos en eso. Las finales son todas iguales y nadie que llega a una final dice que no le interesa”.

Russo, que fue elegido como el mejor técnico del fútbol argentino, declaró: “El sábado hemos festejado y antes de subir al micro hemos tenido una charlita sobre lo que tenemos que hacer, así que ahora seguimos con todos los detalles y los videos porque esto es una final”.

El conductor canalla se refirió así a lo sucedido el sábado, apenas consumada la coronación en la Copa de la Liga con la victoria 1-0 sobre Platense, también en Santiago del Estero.

“Ahora viene River. Esto es fútbol”, se entusiasmó Russo el mismísimo sábado a la noche, apenas terminada la final en la que su equipo venció con un gol maradoniano de Maximiliano Lovera.