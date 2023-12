Intercambio comercial dejó un déficit de US$ 615 millones durante noviembre

miércoles 20 de diciembre de 2023 | 17:21hs.

El intercambio comercial durante noviembre dejó un déficit de US$ 615 millones, lo que revirtió la ganancia de US$ 1.360 millones de igual mes del año pasado, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Este resultado fue producto de que las exportaciones cayeron 31,6% en términos interanuales para alcanzar los US$ 4.872 millones, mientras que las importaciones bajaron 4,8% para llegar a US$ 5.487 millones, informó el Indec.

La merma en la facturación de las ventas al exterior presentaron una caída del 54,2% en los Productos Primarios (P.P), unos US$ 817 millones, debido a la menor oferta de soja y maíz, debido a la sequía. Lo mismo ocurrió con las Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) que retrocedieron 37,5%, unos US$ 1.053 millones.

En tanto, las ventas al exterior de las Manufacturas de Origen Industrial (MOI) retrocedieron 15 % para caer en US$ 308 millones, y Combustibles y Energía (CyE) bajaron 9,5%, otros US$ 71 millones.

En el rubro P.P. se registró una variación negativa debido a un descenso de 47,9% en las cantidades y de 12,6% en los precios, en la comparación anual. La disminución se debió principalmente a menores ventas de semillas y frutos oleaginosos por US$ 471 millones y cereales por US$ 311 millones .

La reducción en MOA se debió a una baja de 13,4% en los precios y de 27,8% en las cantidades. Los mayores decrementos se registraron en "residuos y desperdicios de las industrias alimentarias" con US$ 586 millones

La facturación de las exportaciones de MOI disminuyó como resultado de una caída de 9,7% en los precios y de 5,7% en las cantidades, debido a menores ventas de productos químicos y conexos, US$ 253 millones .

El valor de las exportaciones de CyE se redujo por un retroceso de 16,6% en los precios, que fue parcialmente compensado por un incremento del 8,4% en las cantidades aumentaron 8,4%.

Comercio exterior: en noviembre de 2023, las exportaciones cayeron 31,6% interanual; y las importaciones, 4,8% https://t.co/AyFmNGwRBP pic.twitter.com/nY7Ban30tN — INDEC Argentina (@INDECArgentina) December 20, 2023

El Indec dio cuenta que si hubiesen prevalecido los precios de noviembre del año pasado, el saldo comercial habría arrojado un déficit de US$ 50 millones.

Bajo este supuesto, y ante el mayor descenso del Índice de precios de las exportaciones (-12,2%), comparado con el Índice de precios de las importaciones (-2,0%), el país registró una pérdida en los términos del intercambio de US$ 577 millones.

En noviembre, el intercambio con el Mercosur, principal socio comercial, registró un déficit de US$ 158 millones. Las exportaciones alcanzaron los US$ 1.191 millones y resultaron 13,6% inferiores a las de igual mes del año anterior, debido principalmente a una caída en las ventas de MOI.