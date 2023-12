Mac Allister evoluciona de la lesión pero todavía no está listo para volver

miércoles 20 de diciembre de 2023 | 12:15hs.

El mediocampista argentino Alexis Mac Allister presentó una evolución en su lesión en la rodilla izquierda dado ya que no siente dolor pero todavía no está listo para volver a jugar para Liverpool. "Alexis está progresando bien, ya no tiene dolor y eso es bueno. La lesión fue peor de lo que pensábamos pero ya está mejorando y veremos si podemos hacerlo progresar más", informó Pepijn Lijnders, ayudante del entrenador alemán, Jürgen Klopp, en conferencia de prensa.

El miembro del cuerpo técnico del conjunto "red" actualizó el parte médico del mediocampista argentino y lo descartó para el próximo compromiso. Liverpool enfrentará este miércoles a West Ham por los cuartos de final de la Copa de la Liga de Inglaterra y será el cuarto partido que se perderá Mac Allister por la inédita lesión que sufrió el pasado 6 de diciembre contra Sheffield United.

"Fue una jugada rara. Me hicieron una falta por atrás y cuando caigo, otro jugador, sin querer, me pisó la rodilla. El tapón (del botín) me traspasó el músculo y llegó al hueso donde tengo una pequeña fractura", contó Alexis en una entrevista que brindó a la radio Urbana Play por el primer aniversario del título del Mundo en Qatar 2022. "Estoy tratando de llevarlo con tranquilidad pero no está para nada bueno porque me pierdo muchos partidos importantes", lamentó el pampeano, ex Argentinos Juniors y Boca, que cumplirá este miércoles con el plazo inicial de dos semanas de recuperación. Liverpool desea contar con Mac Allister para el partido del próximo sábado 23 a las 14.30 en el estadio Anfield contra Arsenal, que lidera la Premier League con apenas un punto de diferencia.