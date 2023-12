Inflación: supermercados rechazan productos por aumentos "desmedidos" de los proveedores

martes 19 de diciembre de 2023 | 15:23hs.

Un supermercado reconocido del país colocó un cartel en una de las góndolas con el siguiente mensaje: "Esta góndola está defendiendo tu bolsillo. El abastecimiento está afectado por aumentos desmedidos del proveedor. Te pedimos disculpas por el inconveniente. El ticket más bajo, nuestro compromiso es con vos". Rápidamente el cartel se hizo viral en las redes sociales. ¿Pero qué está pasando realmente en el sector tras la devaluación?

Desde las cámaras de supermercados comentaron a Ámbito que hoy la situación es "muy confusa". "Algunas empresas no entregan, otras mandan listas con precios exageradamente altos para cubrirse, hay de todo. Un indicio positivo es que el dólar no se disparó. Ahora lo que hay es un reacomodamiento de precios. Pero va a llevar tiempo y mucho sacrificio". La queja del sector es con los proveedores por aumentos desmedidos que decidieron no convalidar. Es por eso, que muchos establecimientos optaron por mostrarlo mediante carteles.

Según informan, han llegado listas con aumentos promedio del 20%, pero con picos del 100% o más. "Este proceso ya lo vivimos varias veces". "Los precios relativos de van acomodando con los días. Lo malo es que el salario es el precio que más tarda en acomodarse. Pero así es como funciona", sumaron.



Aumento de precios: la experiencia de los almacenes

Fernando Savore de la Cámara de Almaceneros de la Provincia de Buenos Aires, sostuvoque la situación no es muy diferentes para los pequeños comercios que se abastecen de los mayoristas. Mayoristas, que también convalidan los precios de los proveedores.

"El tema del abastecimiento es un dolor de cabeza. Evidentemente los mayoristas han guardado mercaderías. Hoy están medianamente abastecidos pero con precios imposibles de comprar. La exageración con precios es tremenda. Desde el 21 de noviembre que fue el domingo votación y lunes feriado y compramos el martes, encontramos mayoristas con entre un25% y u 30%. Pensamos que era un techo pero aumentos subieron", adelantó Savore.

"Al día de la fecha la mercadería ha tenido una variable del 100% y del 120%. Esto va a producir una tremenda caída de ventas. Nos espera un enero, febrero y marzo muy complicado", se lamentó.

La creencia es que los proveedores buscan cubrirse y ya acomodaron sus precios al menos dos veces: previo a la devaluación y post devaluación (que fue del 118,3%). En el primer caso, con aumentos del 20% promedio y en el segundo, pensando en la inflación futura que dieron a conocer las distintas consultoras del mercado.

Inflación del 20%: ¿cambia el patrón de consumo?

En un informe reciente de la consultora Equilibra, proyectaron una inflación promedio mensual del 25% en diciembre, enero y febrero.

Otro informe, de la consultora Analytica recordó que la inflación de noviembre fue del 12,8% en donde el tipo de cambio apenas subió un 3%.

"En diciembre habrá una importante aceleración en el nivel de precios por la fuerte devaluación y el aumento en el impuesto PAIS. Estimamos un importante traslado a precios de la cotización del dólar oficial, llevando la inflación en torno al 28,6%. En nuestro relevamiento diario observamos que, hasta el 13 de diciembre, precios claves como la harina aumentaron 10%; enlatados y tetrabriks, 50%; yerba, 12%; y carne de cerdo, 27%", estimó.

La pregunta entonces recae en los consumidores: ¿convalidarán los aumentos en las góndolas? En principio, desde Equilibra afirman que el deterioro del poder adquisitivo haría pensar en que no, y que lo más probable es que cambie el patrón de consumo: comprar menos productos.

“La caída de los salarios reales de diciembre podría superar el récord mensual de descenso de alrededor del 9% verificada en abril de 2022. Creemos que el salario formal buscará recomponer parte de lo perdido y trepará a una nominalidad más alta en enero-febrero. De todas formas, la caída del salario real ascendería como mínimo 8% entre noviembre y febrero 2024”, analizaron desde la firma.

TemasSupermercados

Inflación

Precios