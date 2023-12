Dengue: aumentaron un 100% los testeos en el último mes

martes 19 de diciembre de 2023 | 11:32hs.

Creció alrededor de un 100% las consultas y testeos de dengue en el último mes, según dieron a conocer desde el Círculo de Bioquímicos de Misiones. Asimismo indicaron que en un laboratorio privado un testo vale 15 mil pesos y que algunas obras sociales cubren la demanda, pero el inconveniente llega a la hora de cobrar ese pedido, el cual va entre 45 a 60 días, y reponer insumos. “La plata se licúa por la inflación y no podemos volver a reponer los reactivos que aumentan a medida que sube la inflación”, sostuvieron.

En diálogo con Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7, Juana Lorenzo, Secretaria del Círculo de Bioquímicos de Misiones, dio a conocer la situación de los testeos y la complicación a la hora de reponer los reactivos.

“La cantidad de pruebas y consultas han aumentado en el último mes, hay bastante cantidad de gente que está dando positiva”, manifestó la bioquímica quien agregó “la gente se viene a consultar cuando se siente mal, cuando tiene fiebre, le duele la cabeza y el cuerpo, que esos son los síntomas de la infección en la fase aguda. Y generalmente da positivo porque el paciente viene con todas las sintomatologías no se hace como un descarte o de rutina”. Explicó también que hay un alto porcentaje de pacientes que sospechan estar cursando la enfermedad y se acercan directamente al laboratorio sin el pedido a realizarse el test.

Si bien muchos pacientes se realizan en testeo en el IPS o Lacmi, hay otros que no desean esperar los resultados y se acercan a los privados a realizarse la prueba. Muchos particulares lo abonan en efectivo, mientras que otros se atienen por intermedio de las obras sociales.

Allí nace el problema para los laboratorios privados, sobre todo a la hora de reponer insumos, ya que el costo del testeo por medio de la obra social, lo están cobrando en 45 o 60 días, tiempo en que la inflación licua o absorbe el valor del insumo a la hora de reponer.

“En este momento los laboratorios estamos atravesando una situación muy grave en relación al aumento de los reactivos y que las obras sociales todavía no se han puesto al día con la inflación”, señaló la bioquímica quien agregó “nosotros somos dependientes directamente de los reactivos y los reactivos tienen precios que están en dólares y la inflación directamente está licuando todo el dinero que nosotros cobramos a dos meses a las obras sociales. El problema está en que el bioquímico o el laboratorio ya no le puede financiar al sistema, los valores de las prácticas y los reactivos”.

“Tenemos que llamar todos los días a los proveedores para ver cuánto cuestan los reactivos porque cambian día a día, entonces el gran problema que estamos teniendo ahora no es precisamente el hecho de un paciente particular que viene a hacerse los análisis, si no que tenemos el problema con los pacientes con obra social, porque la obra social como tiene un proceso de facturación y demás tarda como mínimo entre 45 y 60 días y a los 60 días, por supuesto que la plata se licúa y ya no se puede ni siquiera reponer los reactivos”, cerró Lorenzo.