Karen Heredia en Abro Hilo: “Esto más que un deporte, es un estilo de vida”

martes 19 de diciembre de 2023 | 10:06hs.

“Hace dos años terminé la facultad y ahí empecé de lleno con el fisicoculturismo, con el objetivo a full del carnet profesional”, comenzó su relato, Karen Heredia, quien a sus 25 años ya es atleta profesional llevando a la cima a la provincia de Misiones. En Abro Hilo, programa de Streaming de El Territorio, contó que siempre fue de realizar actividad física, "hice todos los deportes que hay, después empecé a acompañarlo a mi papá al gimnasio y un día viendo la tele un torneo dije que quería participar y que podía. Así fue que empecé a los 16 años”.

La flamante licenciada en Kinesiología, refirió que desde chica ya fue inculcada con los valores de la importancia de la actividad física, “el deporte es fundamental en mi casa y actualmente al entrenamiento le dedico 1 hora y media a 2, a eso le sumo 1 horita de cardio, que pueden ser 2, depende de la etapa de competencia, eso va variando y tengo una rutina que es basicamente un estilo de vida. Con mi pareja compartimos lo mismo, entonces es mucho más facil, es un deporte que se hace las 24 horas del día”.

“No podés fallar en nada, donde fallas, hay otra gente que lo está haciendo, entonces es algo en lo que tenés que superarte a vos mismo, dejar todas las excusas y hacerlo”, acentuó. A continuación aclaró que todo es fruto del esfuerzo y la constancia, “es un proceso que no es que de un día para el otro y obvio que vas a fallar en algunos momentos, por eso, encontrar un entrenador que te guíe, es fundamental, estar también con mi pareja que es atleta, es fundamental para mí, sería mucho más difícil y hacemos lo mismo que una persona que va a trabajar, nosotros esto lo aplicamos en el día a día, es un estilo de vida”.

“Nuestro periodo de vacaciones vendría a ser poder comer más de nuestra dieta, es decir, en más cantidad. Tenés tus permitidos de vez en cuando pero llega un momento en el que tenés que empezar con la preparación porque faltan pocos meses para volver a competir. Igual no es que nos privamos de comer cosas porque nos gusta hacer un post-torneo que es comer hamburguesas, no es algo restrictivo porque tampoco la idea es pasarla mal”, indicó.





Con su título de Wellness en la IFBB Pro Ligue, división profesional de la federación internacional de Fitness y Culturismo, la máxima categoría que permite competir a nivel internacional, Karen destacó que allí lo que se busca es, “la perfección corporal, si bien todo el deporte es mas heavy, siempre se realiza teniendo los cuidados, con médicos, haciendo los ejercicios con conciencia y alimentándote bien, no es cuestión de hacer excesos. Yo soy personal Trainer, tengo el grupo de mis alumnas y a ellas las ayudo, es un proceso en el cual no es que se tiene que hacer dietas estrictas pero en realidad es tratar de adaptar tu alimentación e ir incorporando las proteínas y carbohidratos de a poco y que vos vayas teniendo el estilo de vida”.

“La idea es llevarlo de la mejor manera, tenés que empezar a trabajarlo para que después se te haga más fácil, es ir cambiando pequeñas cosas. Todo tiene que ver con el exceso y una vez que está bien planificado podés comer pan, fideos, pero siempre y cuando se tenga un equilibrio”, resaltó.

La atleta, en ese sentido, añadió que una de las actividades más importantes que tiene que ver con su deporte es el cardio, “que es ir a caminar, correr particularmente yo no es que lo elijo, porque pasados los 40 minutos el cuerpo empieza a catabolizar, empieza a quemar músculos antes que grasa porque las guarda para que no te quedes sin reservas. Entonces yo prefiero hacerlo por intervalos suaves como caminar, bici, elíptico a un buen ritmo, va a quemar mucho más calorías”.

Competencias

La joven profesional dijo que si bien recién en el año 2024 volverá a competir los entrenamientos continúan, “sería en septiembre a mitad de año, todavía no está la fecha programada pero voy a competir una sola vez acá en Argentina, pasa que al ser profesional, en mi categoría, no es que está en todos los torneos. Por ejemplo, acá en Argentina, cada categoría se paga muchos dólares, miles de dólares, entonces hacen un calendario, en todo el año y todo el mundo y en base a eso yo puedo elegir”.

“Mi categoría lo que busca es un miembro inferior, unas piernas y glúteos bien voluminosos y la parte de arriba bien definida sin ser excesivo pero que sea simétrico a lo que son las piernas. Siempre se evalúa según lo que hay ese día en la competencia, porque hay un parámetro pero hay chicas que son mucho más grandes, otras más finas, pero depende de la contextura de cada una”, detalló.

Por otra parte destacó que como atletas, “nosotros tenemos seis comidas diarias, le decimos desayuno pero porque es la primera comida pero después tenés la media mañana, almuerzo, la media tarde, post entreno, la medianoche y la cena pero hasta 7 u 8 podemos tener depende la etapa de competición o el objetivo que tengas. El problema de la dieta es cuando no se tienen las cosas porque ya empezás a comer cualquier cosa”.



Karen como personal trainner acentuó que en cuanto a verduras no restrinje ninguna, “porque yo prefiero que coman a eso a que coman otra cosa, todo engorda, no hay nada que no engorde, entonces no hay problema que comas cualquier verdura, eso es a gusto. Nosotros que ya venimos compitiendo, que tenemos más o menos ya una estructura, nos hacen una dieta a base de proteínas, verduras con pocos carbohidratos para definir y tratar de eliminar el tejido adiposo. En volumen te das tus permitidos y llega un punto que entras en definición y no podés comer nada fuera de la dieta”.

“Hay gente que cree que es de un día para el otro poder cambiar pero tenés que juntar voluntad y empezar a hacerlo porque cuando vos no te dés cuenta vas a ver el tema de los cambios”, resaltó convencida.

“Mantener el foco todo el tiempo”

Karen insistió que cuando comenzó a dedicarse de lleno al fisicoculturismo, “al principio uno piensa que vas perdiendo amigos, pero la verdad es que te vas acercando más a los que tienen tus intereses pero de todas formas están aquellos que estuvieron siempre. A nosotros nos pasa que somos los únicos, obviamente hay más atletas en la provincia, pero nosotros estamos en otra federación y si es muy normal que la gente diga cosas. Siempre hablamos que no siempre pasa que te digan cosas buena onda pero acá en Misiones se ríen mucho pero no le damos cabida. En Buenos Aires, por ejemplo, todos nuestros amigos están allá porque empezamos a crear tantos vínculos, porque ya pasaron cuatro años en esa federación, entonces allá vamos al gimnasio y somos diez, son grupos que vas armando porque tienen tu mismo interés”.

“Esos amigos son los que tienen la misma ambición, la misma gente que quiere progresar, todos tienen sus trabajos, sus estudios. Al ser un trabajo tan disciplinado, tienen un objetivo. En este deporte yo creo que vos competís contra vos, una cosa que vos no hiciste porque te dio paja, ya es una falla, nadie te va a venir a decir, hacelo”, reiteró.

La actual licenciada en Kinesiología, reconoció que es en Brasil donde la actividad está en auge, “todos los atletas necesitan pasar por un fisioterapeuta pero a mi lo que me pasa acá en Misiones es que no hay tantos atletas, si bien están hace un montón de años recién ahora está creciendo un poco más en un nivel más avanzado, entonces la profesión se aplica más cuando hay lesiones”.



Finalmente dio un mensaje a aquellas personas que buscan ser atletas profesionales o adoptar un estilo de vida más sano incluyendo al deporte y el entrenamiento, “es cuestión de hacerlo, proponerselo, y mantener el foco todo el tiempo porque cuando vos no haces algo, hay otra persona que lo está haciendo, sino es mentirte a vos mismo”.