Boca elige entre Riquelme y Macri

domingo 17 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Juan Román Riquelme, uno de los máximos ídolos xeneizes, y Mauricio Macri, mandatario del club en la época deportiva más gloriosa, competirán hoy en las elecciones de Boca, que contarán con la participación confirmada del presidente Javier Milei en su condición de socio activo habilitado para votar.



Riquelme, candidato a presidente por el oficialismo, y Macri, postulante a vice de Andrés Ibarra en la lista opositoria, librarán una batalla hoy desde las 9 hasta las 18 en el proceso de judicialización de los comicios por la impugnación de un lote de socios incluidos en el padrón.



El acto eleccionario se llevará a cabo en tres carpas especialmente instaladas en el campo de juego de la mismísima Bombonera, lo que permitirá a los socios pisar el césped del mítico escenario ubicado en Brandsen 805, en el barrio porteño de La Boca.



Milei aseguró su presencia en la votación con una respuesta al periodista Martín Liberman en la red social X (exTwitter). “Yes”, contestó a un posteo en el que Liberman informaba sobre su decisión de sufragar. El presidente libertario, socio activo número 76.296, votará en la mesa 20.



Sin protagonismo en el fútbol local y luego de haber perdido la final de la Copa Libertadores el 4 de noviembre, en el mundo Boca no se habla de otra cosa que no sean las elecciones, que dicho sea de paso debieron celebrarse el 3 de diciembre pasado, su fecha original, pero la oposición judicializó el tema y acusó del oficialismo de “serias irregularidades en los padrones”.



En lo referido al acto eleccionario, se estima que Boca batirá un nuevo récord de votos, siendo que están habilitados 94.188 socios y se espera superar largamente los 36 mil de las elecciones de 2019, cuando la fórmula Jorge Amor Ameal-Riquelme derrotó a las otras dos opciones, las listas conformadas por Christian Gribaudo-Juan Carlos Crespi y por José Beraldi-Royco Ferrari.



El ídolo que genera amores y odios casi en igual proporción por su estilo personalista de conducción, ofreció como principales caballitos de batalla de su plataforma que “La Bombonera no se toca”, además de promover más variedad de deportes, insistir con que “el club es de los socios” y su firme postura de no permitir nunca que la entidad que desvela a la mitad más uno de los argentinos se convierta en una una sociedad anónima.



Por su parte, Andrés Ibarra, contrapone como puntos salientes un nuevo estadio y la llegada del máximo goleador histórico del club y también ídolo Martín Palermo como DT.



El binomio Ibarra-Macri propone a los socios una visión enfocada en el desarrollo a largo plazo del club bajo la premisa de ser una institución “más grande, segura y moderna”, reforzar el plantel profesional con jugadores de jerarquía y eliminar de inmediato el cuestionado Consejo de Fútbol ideado por Riquelme e integrado por los exjugadores Jorge Bermúdez, Mauricio Serna, Raúl Alfredo Cascini y Marcelo Delgado.



El punto fuerte de la oposición es la Bombonera Siglo XXI que solucionaría los inconvenientes de capacidad del estadio actual.Se trata de la construcción de un nuevo estadio en los terrenos de Casa Amarilla, que tendría una capacidad para 105 mil espectadores.



Boca se apresta para participar de una de las elecciones más importantes en sus 118 años de vida, mientras los candidatos se mantienen expectantes, en el caso de Riquelme en silencio con los medios de prensa durante los últimos 10 días.



Sin duda que la fuerte imagen de Román como ídolo y de Macri, el presidente que consiguió más títulos durante su ciclo de 12 años (entre 1995 y 2007), se llevan todos los halagos y rechazos, y el que gane trascenderá el ámbito de la pelota.