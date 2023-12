Tokio sacó chapa y se quedó con el Pre Federal

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Tokio apeló a su experiencia en el momento más complicado. Cuando perdía por 9 ante Capri en el segundo juego de las finales del Pre Federal, no entró en pánico. Se recuperó en el último cuarto y festejó el título en el torneo Clausura de la Liga Provincial de básquet.



Ambos arrancaron erráticos y eso se notó en el marcador. En cinco minutos, Tokio estaba arriba apenas por un doble (7-5), pero a partir de ese momento la visita empezó a mejorar en sus tiros, a tener más opciones en ataque y se escapó a seis (13-7).



Gonzalo Santa Cruz y Valentino Gallardo tomaron las riendas del básquet en el Japonés, que tomó nota del primer partido y ajustó la defensa para estirar a 8 la diferencia en el marcador, pero Capri no se iba a dar por vencido y en el último segundo clavó un triple para acercarse. Tokio se fue arriba 18-13 al primer descanso.



En uno de los mejores momentos de Tokio, en el inicio del segundo cuarto, una gotera obligó a parar el juego. El agua se acumuló detrás de uno de los aros y era peligroso seguir el partido. El Japonés estaba al frente 25-17.



El reloj marcaba 5.19 para el final del segundo cuarto y la lluvia se intensificó afuera. Adentro, cada vez aparecieron más gotas de agua en la cancha y en las tribunas, que provocaron que el público tuviese que salir del polideportivo de Capri. Después de 20 minutos de espera, regresó la acción.



El final de la primera mitad fue palo y palo, hasta que el Azzurro metió un parcial de 6-0 para ponerse apenas a un simple (34-33). El dueño de casa recuperó la memoria, corrió la cancha y lo dio vuelta, para irse al descanso largo arriba por un doble (39-37).



En el tercer cuarto, el dueño de casa pudo lo que antes no. Mejoró la defensa y lastimó cada vez que fue al ataque. Poco a poco, los de Horacio Santa Cruz se escaparon y de haber estado 8 puntos abajo durante un pasaje del partido, pasaron a liderar por 9 (53-44).



Los locales mantuvieron la calma ante un Tokio que tuvo poca reacción, que falló más de la cuenta y que se alejó en el marcador. El Azzurro, a diferencia del primer juego, supo administrar los esfuerzos y por eso se fue al último descanso arriba 65-56.



El arranque del último cuarto fue todo de Tokio, que metió un parcial de 6-0 y se puso a un triple de Capri. Cabeza Santa Cruz pidió tiempo, pero no le sirvió. Los de Agustín Ponissi le tiraron la experiencia encima a los pibes del Azzurro.



Tokio metió un parcial de 16-0 para pasar al frente en el marcador y dejó a Capri sin convertir por más 4 minutos. Todo se reflejó en la desesperación de los locales, que se vieron superados en defensa y ataque.



Entonado por el buen inicio, la visita empezó a convertir y selló el triunfo 85-74 para festejar el 5° título en 10 torneos en la Liga Provincial de básquet. Ahora, Tokio ya pone el foco en la Liga Federal, que comenzará en febrero.