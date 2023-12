Platense y Central van por el cetro

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Rosario Central, uno de los mejores equipos del segundo semestre del año, y Platense, una grata revelación, jugarán esta noche la final de la Copa de la Liga Profesional en Santiago del Estero.



El encuentro que consagrará a un nuevo campeón del fútbol argentino, que en caso de ser Platense sería algo inédito, se jugará desde las 21 en el estadio Único Madre de Ciudades, en la capital santiagueña, que en la jornada previa recibió a los planteles con una temperatura de 31 grados. El árbitro de la final será Nicolás Ramírez y la televisación estará a cargo de Espn Premium y TNT Sports.



Central, dirigido por Miguel Ángel Russo, se instaló en la final luego de haber eliminado sucesivamente a dos grandes, Racing y River, y está muy cerca de dar una vuelta olímpica después de un lustro, cuando ganó la Copa Argentina en 2018.



El Calamar, por su parte, apeló a la enorme figura de su arquero Ramiro Macagno para eliminar sucesivamente en series de penales a Huracán y Godoy Cruz de Mendoza.



Central y Platense tienen una característica en común, ya que comenzaron la temporada preocupados por alejarse de los puestos de descenso, y con campañas muy buenas dejaron atrás ese tema y se clasificaron a los cuartos de final, como cuartos de las zonas A y B, respectivamente.



“Hay que ver de dónde venimos. Cuando empezamos con Gonzalo (el presidente Belloso) estábamos a cinco puntos del descenso, con el club fundido. Perdimos partidos y sufrimos golpes durísimos pero siempre nos levantamos. Es importante saber de dónde venimos para valorar dónde estamos parados ahora”, recordó Russo, el gran mentor del equipo Canalla.



El equipo rosarino comenzó una remontada en el clásico de ciudad, al que llegó cuando estaba último en su zona, pero ese gol de tiro libre de Ignacio “Nacho” Malcorra en el descuento le dio el triunfo por 1-0 y un envión muy importante, puesto que no paró de sumar y ganar.



El triunfo más trascendente fue en Rosario sobre River (3-1) en la penúltima fecha, así estiró a 28 partidos su invicto en el estadio Gigante de Arroyito, y luego cerró con otra victoria más que le aseguró a través de la tabla general de puntos acumulados durante el año un lugar en la Copa Libertadores de 2024.



En los mano a mano, Central pasó a dos grandes en series de penales, apoyado en su arquero, capitán y referente Jorge ‘Fatura’ Broun.



Enfrente estará Platense, equipo que pretende conquistar un título que sería histórico por tratarse del primero en la historia del club originario del barrio porteño de Saavedra.



En cuanto a las formaciones para la final, tanto Russo como Palermo planean repetir los once que jugaron las semifinales de la Copa de la Liga.



No obstante, Russo duda entre mantener en el mediocampo a Agustín Toledo o bien incluir un delantero como Maximiliano Lovera para que el mexicano Luca Martínez Dupuy tenga mayor compañía arriba.



Por el lado de Platense el Titán Palermo no tocará nada, muy conforme con lo que mostró el equipo en las series anteriores.



Vale recordar que en el plantel del Calamar se encuentra el defensor misionero Gonzalo Valdivia, hoy baja por una operación de meniscos.