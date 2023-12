Más de 13 mil socios votarán diferenciados

sábado 16 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Más de 13 mil socios de Boca que fueron observados votarán de manera diferenciada en las elecciones de mañana, luego de que la justicia aceptara la medida cautelar pedida por la lista opositora, encabezada por Andrés Ibarra y Mauricio Macri.



La jueza Alejandra Abrevaya, del juzgado 11 (la misma que había suspendido el acto electoral previsto originalmente para el 3 de diciembre), aceptó el pedido del macrismo, que objetó la regularidad de 13.364 socios del padrón y sus votos serán “observados” por un “veedor informante” designado por la oposición (Silvio Freschi), que se complementará con los 11 representantes de la Inspección General de Justicia (IGJ).



Apelación y lamento

Por otra parte el oficialismo Boca apeló ayer el fallo y lo comunicó en sus redes sociales: “En el día de hoy (por ayer) tomamos conocimiento que nuevamente el Señor Andrés Ibarra presentó ante la Inspección General de Justicia y la Justicia de Caba, dos nuevos pedidos de medida cautelar pretendiendo perjudicar el voto de 13 mil socios”.



“Estamos convencidos de que, como con la denuncia anterior, la Cámara Civil aplicará la ley, el derecho y la justicia, no permitiendo el accionar de aventureros que demuestran no tener limites en atropellar a la ley, la ética y la moral con tal de conseguir su fin que no es otro que perjudicar al socio y al club atlético Boca. La denuncia burda y la resolución dictada por la señora jueza solamente persigue hacer daño e intentar enturbiar la elección”.



“Es triste y vergonzoso ver que quienes quieren, como los señores Ibarra y Macri, representar al socio, demuestren claramente que su interés personal de apropiarse del club como sea”.