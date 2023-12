Inauguraron el Juzgado de Paz en el barrio Itaembé Guazú

viernes 15 de diciembre de 2023 | 22:30hs.

El gobernador Hugo Passalacqua participó del acto de inauguración del Juzgado de Paz de Primera Categoría en Itaembé Guazú.

“Hoy Itaembé Guazú no tiene únicamente al Poder Judicial sino que también está el Estado completo. Esto es Estado también. En esto de transitar juntos creo que es la llave maestra, para sostener ese tejido de paz, armonía y de tranquilidad, que la vida valga la pena ser vivida es trabajando juntos. Eso es encomiable”, destacó el mandatario provincial.



“Todos los Poderes del Estado hoy en Misiones están trabajando en armonía, teniendo la visión de que cuánto más cerca se está del ciudadano más fácil, más pronta está la solución. Hoy es un acto de soluciones para nuestro pueblo, un acto en apariencia pequeño pero para mí es inmenso y de estos tiempos. El propósito final de la política es hacer que todo sea un poquito más feliz cada día y eso me parece que hoy el Poder Judicial lo logró. Felicidades”, subrayó el mandatario misionero.



Resaltó la tarea del Poder Judicial y remarcó con vehemencia la importancia de la tarea conjunta entre los tres poderes para el ciudadano misionero en tiempos de crisis: “Nuestro Poder Judicial es un gran Poder Judicial. Es un poder sano, muy atento, muy humano, muy expedito; que tendrá errores porque es parte de la condición humana. En este camino de andar juntos los tres Poderes si no trabajamos en armonía, en conjunto y coordinadamente la sociedad está perdida. Cada uno con su responsabilidad, con su metié, con sus reglas, con su independencia pero debemos trabajar en armonía. Porque el sujeto, el ciudadano, necesita un Estado que sea eficaz y lo logrará a medida que trabajemos juntos y en tiempos de crisis, aún más juntos, hombro con hombro, codo con codo, espalda con espalda”, concluyó.



En el acto estuvo presente la presidente del Superior Tribunal de Justicia, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, junto a sus pares Froilán Zarza; Ramona Beatriz Velázquez; Cristina Irene Leiva y Juan Manuel Díaz, el intendente de la ciudad de Posadas, Leonardo Stelatto.



“Esta es la postal de la familia judicial: Superior Tribunal, el gremio y la asociación que juntos hemos peleado durante muchísimo tiempo. Seguiremos peleando, seguiremos luchando, seguiremos juntos. Esta es la postal de lo que el Poder Judicial de la Provincia de Misiones logra con un trabajo articulado”, sostuvo Venchiarutti Sartori.



Recordó cómo era antes el lugar donde hoy está la nueva dependencia y agradeció a quienes forman parte diciéndoles “Vaya trabajo que van a tener acá, muchísimo trabajo, pero también tenemos muchísima confianza. Este es un día de fiesta. Esta dependencia es tan, pero tan importante en una ciudad tan grande como Posadas y en un lugar tan lejos que ha crecido tanto”.