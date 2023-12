El Producto Bruto Interno bajó 0,8% en el tercer trimestre

viernes 15 de diciembre de 2023 | 19:50hs.

El Producto Bruto Interno (PBI) bajó al término del tercer trimestre del año 0,8% , pero subió 2,7% en relación al segundo trimestre, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos.



De esta manera, el PBI entre enero y septiembre acumuló un retroceso del 1,6% respeto a igual período del año pasado, informó el organismo.



La formación bruta de capital fijo, según estimaciones preliminares, experimentó en el tercer trimestre del año 2023 un incremento de 0,8% respecto del mismo período del año anterior.



Este crecimiento se explicó por la caída de 3 % de la inversión en construcciones, pero que se contrarrestó al aumento de 15% en “otras construcciones” relacionadas con la exploración y explotación de petróleo, al descenso de 2,1% en maquinaria y equipo y al crecimiento de 21,2% en equipo de transporte.



Dentro de maquinaria y equipo, el componente nacional descendió un 6,4% y importado creció un 0,9%. En equipo de transporte el componente nacional se incrementó 24,7% y el importado tuvo un aumento de 7,1%.



En cuanto a la comparación por rubros, el tercer trimestre de este con respecto a igual período del 2022, el valor agregado del sector pesca observó un aumento de 2,9%.



En cuanto al sector de Explotación de minas y canteras ascendió 5,9%, fuertemente influenciado por la exploración y explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y las de litio.



En tanto, la industria manufacturera registró un descenso en el nivel de actividad de 3,7%, al tiempo que la actividad de la construcción tuvo un descenso de 0,1% con un comportamiento dispar, con caída en el sector privado, y un aumento en las obras vinculadas con la minería.



En ese marco, la distribución de electricidad, gas y agua creció 2,6% durante el tercer trimestre.

Por su parte, el sector de comercio mayorista, minorista y reparaciones tuvo un descenso de 0,5%. Habrá que recordar que esta variación se dio en medio de un período de alta inflación, que alcanzó al 6,3%, trepó al 12,4% en agosto y al 12,7% en septiembre.



En ese contexto, el sector transporte, almacenamiento y comunicaciones tuvo un descenso de 0,2%.



Durante el transcurso del tercer trimestre la actividad de intermediación financiera tuvo una caída de 1,0% mientras que la actividad en hoteles y restaurantes registró un aumento de 7,2%.



Según el proyecto de Ley de Presupuesto 2024 enviado al Congreso, y que no ha sido tratado, el PBI retrocederá este año 2,5%, fuertemente afectado por la sequía que afecto al sector agropecuario.



Para el año próximo, la gestión del ministro de Economía, Sergio Massa, estimaba una recuperación del 2,75%.



El presidente Javier Milei dijo el domingo en su discurso de asunción que “En los últimos 12 años el PBI per cápita ha caído un 15%”.



Según la explicación de los especialistas en los últimos 12 años el PBI argentino se mantuvo estancado, lo que, ante un crecimiento de 6 millones de personas, se tradujo en una caída del PBI per cápita.