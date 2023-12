Por la inflación, un hombre subasta su casa al mejor postor en Iguazú

viernes 15 de diciembre de 2023 | 4:00hs.

Por la inflación y mercado inmobiliario estancado, muchas personas que tienen sus propiedades a la venta no han recibido ofertas en meses y otros desde hace años no logran vender debido al contexto económico del país.



Ante esta situación Juan García (43) decidió subastar su vivienda ubicada en el barrio Santa Rosa, de la ciudad de Puerto Iguazú, y el ganador será aquel que oferte el menor valor que no se repita entre las ofertas.



Precisamente, la insólita iniciativa nació ante la falta de ofertas por su vivienda que está tasada en 180.000 dólares, valor que resulta inalcanzable para muchos ciudadanos.



La propuesta consiste en ofertar un valor superior a 101.000 pesos y el ganador recibirá la llave de la casa el 31 de diciembre de la mano del propietario.



“Vi la idea en internet, ya que se realiza en varios países, el objetivo es que otra persona pueda comprar una casa por un valor módico y que yo pueda lograr alcanzar la cifra necesaria para comenzar de nuevo después de muchas situaciones difíciles que tuve que superar”, explicó García



En este sentido, cada persona que quiera presentar una oferta debe abonar 3.200 pesos y puede presentar cinco propuestas de distintos montos que entrarán en la subasta. Puede renovar el derecho a ofertar las veces que quiera y volver a ofertar las cinco veces nuevamente.



“Yo conozco este sistema de subastas hace muchos años, es muy popular en Brasil. Siempre observé cómo compraban automóviles por centavos. Y me parece una idea genial que favorece a todos”, sostuvo el propietario.



Asimismo, agregó que esta modalidad de venta recién empieza, “es un formato grandioso y un proyecto que va a ayudar a muchos”.



“A los que quieren vender su casa y nadie paga el valor que se pide les favorecerá. Y el hecho de tener una casa propia a muy bajo costo es algo increíble. Favorece a todos, a los que quieren ofertar y al propietario”, mencionó el hombre que llevará adelante la subasta de su casa.



Origen

La subasta solidaria es de tipo holandés, es decir, la gana el que hace la menor oferta única. Esto significa que cada participante debe hacer una oferta por la casa, sin saber lo que han ofrecido los demás. La oferta ganadora será la más baja que no coincida con ninguna otra oferta.



“Nuestra subasta está abierta a cualquier persona interesada en comprar una hermosa casa en la ciudad. Y como está pensado para que la compren a un muy bajo precio, si resulta ser el feliz ganador va a poder pagar su oferta, tanto en efectivo como con cualquier otro bien del mismo valor de su oferta”, resaltó.



La subasta es virtual, se puede participar ingresando al sitio web: https://sites.google.com/view/subastandoiguazu?fbclid=IwAR2PK_M9NB-nbXeBUJ_nbfDfYdNlvWZwZ70QAzgMLB8gkZNl6NGYt1I1X8w



Juan García encontró en este formato de subasta la posibilidad de vender su vivienda y beneficiar a otra familia que quiere cumplir el sueño de la casa propia y no tiene el dinero necesario para brindar un mejor pasar a sus hijos. “Es un ganar-ganar”, remató.