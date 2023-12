Capri y un 2024 a puro desafío

jueves 14 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

En una conferencia de prensa celebrada ayer en las instalaciones del Capri en Villa Cabello, el presidente de la Subcomisión de Rugby, Iván Lambert, anunció el lanzamiento del ambicioso organigrama de trabajo para el año que viene. Este documento detalla la estructura y planificación de todas las divisiones de rugby dentro del club, marcando el inicio de una nueva etapa llena de metas y desafíos.



“Hoy (por ayer) es el lanzamiento del organigrama de trabajo del año 2024 de todas las divisiones del rugby del club,” expresó Lambert. “En el que están no solamente los entrenadores, managers, preparadores físicos de cada una de las divisiones, sino además está todo el esquema de profesionales: psicólogo, nutricionista, kinesiólogo, médico, director deportivo, coaching de rugby que van a estar trabajando el año que viene.”, indicó



La presentación de este organigrama no sólo incluye a los responsables directos del rendimiento físico y técnico de los jugadores, sino que también destaca la importancia de profesionales en diversas áreas para garantizar un enfoque integral en el desarrollo del equipo.



Este enfoque refleja la visión del Capri de no sólo buscar resultados en la cancha, sino también asegurar el bienestar y el progreso individual de cada jugador.



Lambert destacó la importancia de lanzar el organigrama en esta fecha específica: “La idea de lanzarlo ahora es que ya puedan empezar todas las planificaciones para que en enero estén todos trabajando en la mejor manera”.



Con esta anticipación, el club busca asegurar una transición suave hacia el nuevo año y garantizar que todos los elementos necesarios estén en su lugar para el inicio de la temporada.



En cuanto a la posición del Capri en la provincia, el presidente de la subcomisión de rugby señaló: “Creemos que somos el club más importante de la provincia en rugby, no solamente por los resultados sino por la organización. Entendemos que la organización es la clave de todos los procesos para poder seguir creciendo”.



Además, Lambert reveló que la Subcomisión de rugby está integrada por diez personas, pero el alcance del trabajo del club va mucho más allá. “En el organigrama que acabamos de presentar, hay más de 60 personas trabajando”, afirmó. Este número incluye a individuos que, aunque no formen parte de la subcomisión, desempeñan un papel crucial en el éxito general del club.



En retrospectiva al año actual, destacó el éxito obtenido por la división más representativa. “Junto a la Primera, que fue la división más representativa, tuvimos un excelente resultado con Gustavo Esteche como entrenador. Llegamos a los cuartos de final del Regional, la competencia más alta a nivel regional.” Sin embargo, Lambert no se conforma con los logros actuales y expresó que la meta para el próximo año es superar estos resultados y competir a nivel nacional.



De esta manera el club espera con entusiasmo el inicio de la temporada 2024, confiado en que este enfoque estratégico los llevará a nuevos éxitos tanto en el ámbito regional como nacional.

Yamila González concentrará con la Selección

La destacada jugadora de Carayá de Eldorado, Yamila González, fue convocada para formar parte de la Concentración Nacional Femenina. Esta competencia tiene como objetivo la preparación del equipo que representará a la Argentina en el prestigioso torneo Challenger 2024.



Así mismo, esta convocatoria reunirá a las jugadoras más destacadas de todo el país y está programada para llevarse a cabo entre el lunes y miércoles de la próxima semana. Durante esos días, las seleccionadas buscarán ponerse a punto para las competencias que se avecinan, con el objetivo común de representar a la nación en el próximo torneo Challenger.



Este evento anual atrae a equipos de élite de todo el mundo y proporciona una plataforma única para que las rugbiers muestren todo su potencial y pasión por el deporte.