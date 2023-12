La Libertad Avanza se quedó con la Presidencia Provisional del Senado

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 17:40hs.

El Congreso será un escenario crucial para que el oficialismo avance en su proyecto económico para que la oposición pueda expresar sus resistencias. En ese marco, el Senado definió sus autoridades: La Libertad Avanza había propuesto en principio al legislador Francisco Paoltroni, electo en Formosa, pero Unión por la Patria se opuso aduciendo que la presidencia provisional de la Cámara Alta le corresponde a la mayoría.



La sesión de hoy inició con la presencia de 38 de los 72 senadores con la dirección de Victoria Villarruel quien descartó la invalidez de la sesión propuesta desde Unión por la Patria -que solicitaba posponer la designación de autoridades para el 24 de febrero-, moción que fue desestimada por votación a mano alzada.



Luego de un intenso debate, y a partir de un acuerdo que realizó la Unión Cívica Radical con el PRO y La Libertad Avanza, se avanzó con la definición de autoridades: el puntano Bartolomé Abdala (LLA) será el nuevo Presidente Provisional del Senado, mientras que la radical santafesina Carolina Losada quedará en el rol de Vicepresidenta Primera. La Vicepresidencia Segunda corresponde al schiarettismo: pertenecerá a la cordobesa Alejandra Vigo.

Se trata de un primer paso importante para el oficialismo, dado que la acefalía en la Cámara Alta podría haber entorpecido el tratamiento de proyectos en sesiones extraordinarias.

Otros roles designados para el Senado a dirigentes que no fueron electos para la Cámara son: Lucas Martín Clark como prosecretario administrativo, Agustin Giustinian como secretario parlamentario, como María Laura Izzo secretaria administrativa, Dolores Martínez como prosecretaria parlamentaria y Manuel Ignacio Chavarría como prosecretario de coordinación operativa.

Unión por la Patria se opuso a la realización de la sesión

Dos senadores de Unión por la Patria, José Mayans y Juliana Di Tullio, tomaron la palabra en el inicio de la jornada y marcaron la cancha.

El formoseño se dirigió a Villarruel remarcando que Javier Milei rompió el protocolo en su asunción y que cometió "una falta de respeto a su figura como presidenta del cuerpo" del Senado al desplazarla de su discurso y aseguró que su bloque se abstuvo de participar de la sesión al calificarla como "absolutamente ilegal, ilegítima e inconstitucional con una resolución tratando de determinar cómo va a trabajar el Parlamento sin la participación de lo que vendría a ser la primera minoría", en referencia al peronismo.

A su turno, Di Tullio ratificó sus coincidencias con Mayans y dijo que "estamos en receso, está sesión no debería existir" y apuntó contra un acuerdo entre Junto por el Cambio y La Libertad Avanza para generar una "prepotencia del número": "Podemos entender que existe una cuestión coyuntural pero esto es violentar a la Constitución". "Esta es una reunión, no es una sesión", opinó y citó a Milei: "Dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Posteriormente, habló la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO), quien reconoció que "muy probablemente esta Navidad sea sin pollo. Además la calidad de nuestras instituciones es muy baja" pero subrayó que "voy a cuidar que no se pisen los brotes verdes de todos los que quieran hacer un cambio mejor para los argentinos". El salteño Juan Carlos Romero, referenciado con Juntos por el Cambio, sintetizó el espíritu de la alianza: "Se preguntarán ustedes qué nos une a esta mayoría. Nos une en principio el cansancio de haber tolerado 20 años de prepotencia en esta casa".

El riojano Juan Carlos Pagotto encabezó la respuesta libertaria: "Tenemos que dejar las viejas peleas de facciones y empezar a trabajar en serio. Esto no es para tratar si hay ajuste o no; no vamos a discutir quién ajustó más o quién hizo más. Tenemos seis años para discutir eso". "Acá tenemos que empezar a organizarnos y esta Cámara tiene que dar el ejemplo. Esta no es una sesión inválida", consideró, en contestación a las intervenciones opositoras.

Senado: tensiones por la elección de las autoridades

Victoria Villarruel es constitucionalmente es la mandataria del Senado y confirmó que la Presidencia Provisional no está definida, aún cuando tanto Cristina Fernández de Kirchner como la anterior titular de ese cargo, la santiagueña Claudia Ledesma Abdala, habían cedido ese puesto para el espacio libertario. Las dudas provocaron el malestar del propio Paoltroni, quien analizó: "Si a mí me bajan será un síntoma de debilidad política, producto de una operación entre Guillermo Montenegro y José Mayans".

Guillermo Montenegro es un diputado nacional electo allegado a la figura de Villarruel. La vicepresidenta mantuvo un encuentro con el propio Mayans -presidente del bloque de senadores de Unión por la Patria y también electo en Formosa, como Paoltroni-, que justificó la oposición peronista en la Cámara Alta: "Ellos tienen solo siete senadores, no pueden llevar adelante la acción del Congreso, porque son 46 comisiones, la mitad son bicamerales y hay 15 que son muy exigentes. Ellos tendrían uno por comisión, les falta ocho para el quórum y nueve para el despacho".

Ese es el contexto en el que este martes por la tarde un grupo de 15 senadores de todos los partidos se reunieron junto a Victoria Villarruel para definir la sesión especial del miércoles que designará a las autoridades legislativas y conformará las comisiones de trabajo. En caso de que Unión por la Patria avance con la intención de conservar la Presidencia Provisional de la Cámara Alta, cuenta con el quórum para hacerlo pero aún se desconoce quién sería el legislador elegido.

Luego de la última elección, los bloques del Senado quedarán de la siguiente manera:

Unión por la Patria: 34 senadores

Juntos por el Cambio: 23 senadores (7 PRO, 14 UCR, 2 aliados provinciales).

La Libertad Avanza: 7 senadores.

Frente Renovador de la Concordia: 2 senadores.

Por Santa Cruz: 2 senadores.

Unidad Federal: 2 senadores.

Juntos Somos Río Negro: 1 senadora.

Comunidad Neuquén: 1 senadora.