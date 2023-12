La oposición ratificó el fallo y habrá elecciones

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El candidato a la presidencia de Boca por la oposición, Andrés Ibarra, confirmó ayer que participará de las elecciones en el club, que se realizarán el próximo domingo luego de una serie de instancias judiciales que las habían postergado.



“Con el fallo de anoche -por el lunes- de la Cámara se vota el 17, que es lo que queríamos, más allá de las irregularidades que nosotros denunciamos y pedíamos que se corrigieran. El padrón está mal pero votaremos”, dijo Ibarra en una entrevista con TyC Sports.



La Cámara de Apelaciones revocó una medida cautelar dictada por la jueza Alejandra Abrevaya y que había suspendido las elecciones a pedido de la oposición, encabezada por Ibarra y el expresidente Mauricio Macri, por supuestas irregularidades en el padrón.



“El fallo pasa por encima de eso por un concepto técnico y se puede votar, más allá de que subsiste el tema del padrón que tiene anomalías y que desde nuestro punto de vista se debe corregir”, sostuvo el exgerente de marketing del club y exministro de Modernización durante el gobierno nacional de Macri.



Luego continuó: “Siempre respetamos la institucionalidad y hemos tenido enormes diferencias con el actual vicepresidente (Juan Román Riquelme), que hasta dijo que no hacía falta votar”.



El próximo domingo de 9 a 18 se realizarán las elecciones en las tres carpas ubicadas en la Bombonera: están habilitados 94.188 socios activos. Riquelme encabeza la fórmula del oficialismo, acompañado por el ahora presidente Jorge Ameal.



Giunta fue tajante

El exvolante Blas Giunta adelantó ayer que se irá de Boca, donde trabaja como coordinador de las inferiores, si Juan Román Riquelme “no gana las elecciones” del club.



“Si no gana Román yo me voy”, dijo Giunta en declaraciones al programa partidario Boca Pasión Total.



El exvolante apuntó también contra Ibarra y Macri: “Con estos tipos estuve más de 20 años sin ir a la cancha. No te daban una entrada ni a palos. Estar en la Bombonera me hace sentir como que volví a jugar. Te emociona la gente”.



“Yo estuve 20 años afuera de Boca por toda esta gente que quiere agarrar el club. Me marginaron totalmente: tuve que ir a trabajar a otros equipos”, siguió Blas.