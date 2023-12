Los cuartos ya están definidos

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

En la tarde calurosa de ayer, Jorge Gibson Brown logró una victoria crucial por 3-2 ante Atlético Posadas y sacó el último boleto a los cuartos de final de la Liga Posadeña de fútbol.



El Decano tenía la obligación de ganar en su casa para no quedar afuera y no lo pudo hacer. Aún así en los primeros minutos estuvo mejor que su rival de turno con varias jugadas peligrosas pero sin incomodar al arquero Roberto Aquino.



Minutos después, el juego empezó a emparejarse con algunas jugadas interesantes del Verdirrojo por medio de Santiago Ebenau y Matías Fesztein, hasta que a los 28’ y tras un penal cobrado por Oscar Gross, el que lo cambió por gol fue Mario Arriola para abrir el marcador.



Atlético estaba con la soga al cuello y sabía que si no conseguía los puntos en su cancha del barrio Tajamar el cupo quedaría en manos de su rival. Pero a pesar de los esfuerzos no pudo ante la contundencia de Brown que en la última jugada del primer tiempo amplió el marcador gracias al tanto de Santiago Ebenau mediante un remate de larga distancia que se desvió en la trayectoria.



En el complemento el Deca trató de emparejar el resultado y tuvo chances de descontar con Gastón Torres pero no estuvo fino en el remate. Mientras que a los 4’, tras una muy buena jugada por la derecha, llegó Carlos Vicente para establecer el 3-0.



Lejos de rendirse, el local lo seguía buscando con algunas variantes, hasta que a los 25’ Alejandro López pudo descontar, y a los 31’ Federico Castillo logró el segundo gol para el local. Así el resultado final fue de 3-2.



Cabe destacar, en cuanto a las formaciones iniciales, tanto el Deca como Brown jugaron ayer con equipos alternativos ya que ambos lograron meterse en los octavos del Regional Federal, torneo más que prioritario.



Así las cosas, la fase regular llegó a su fin, y a demás del Verdirrojo, los otros clasificados a cuartos del torneo Clausura ‘Antonio Valente’ son los siguientes: Guaraní Antonio Franco y 1º de Mayo (zona A), Huracán y Bartolomé Mitre (zona B) y Sporting y Deportivo Corpus (zona D); El Brete (zona C). Restan por definirse los cruces.