Tras 20 años, asumió un nuevo alcalde en Alvear

miércoles 13 de diciembre de 2023 | 6:04hs.

En la localidad de Alvear se renovó la intendencia y el nuevo alcalde Daniel Rodríguez indicó que se encontró con un municipio ordenado. Podrán pagar el aguinaldo y trabajan en arreglar caminos, por lo que ponderó la gestión del anterior intendente.



“Me encontré con un municipio ordenado, el exintendente tuvo 20 años de gestión, se dedicó mucho al municipio y tenía un buen equipo de trabajo”, manifestó Rodríguez a El Territorio.



Por diferencias en la última etapa, decidió presentarse y el pueblo confío en sus promesas.



“Siempre le apoyé al intendente y por una cuestión de pensamiento me separé y me presenté. Gané, pero me siento orgulloso de la gestión que llevó adelante Víctor Serdiuk”.



Respecto a cómo se encontró la comuna, mencionó: “La caja de la Municipalidad está un poco ajustada, pero bien; vamos a llegar justo con el aguinaldo, creo que va a alcanzar y se va a cumplir con el empleado municipal”.



Tras las primeras horas, resumió que está ansioso por cumplir con el trabajo. “En el primer día de trabajo uno queda desesperado, tenemos el 80% de los caminos terrados y varios pantanos, así que comenzamos por ese lado, aprovechando el buen clima para dar solución a los caminos que estaban en malas condiciones por las lluvias”, mencionó.



El Concejo Deliberante tiene mayoría renovadora, pero afirmó que se respeta a la minoría. “Tenemos dos concejales de mi frente, más dos concejales de Serdiuk y un opositor del Juntos por el Cambio, así que somos mayoría renovadora, pero sin discriminar la minoría. Trabajaremos con ideas para el municipio”, cerró.