Caputo: "Nuestra misión es evitar la catástrofe"

martes 12 de diciembre de 2023 | 19:00hs.

Luis Caputo anunció las primeras medidas económicas del gobierno de Javier Milei, con las que intentará "evitar la catástrofe" de una hiperinflación, según explicó el Ministro de Economía. Luego de realizar una detallada explicación de porque la Argentina hoy se encuentra en una crisis económica cíclica. Un repaso similar al hecho por el propio Milei en su discurso de asunción a la presidencia. "Nuestra misión es evitar la catástrofe", afirmó el Ministro.

Luego de dar el detalle de la situación, y ensayar una argumentación sobre como se llegó a ese punto, comenzó a plantear las medidas con las que esperan "solucionar este problema de raíz, para no tener que padecer más inflación y no padecer más la pobreza. Para ello hay que solucionar la adicción al défict fiscal". Luego aseguró que para solucionar el problema se avanzará con este paquete de urgencia que tienen por finalidad "neutralziar la crisis y lograr estabilizar las variables económicas".

Y allí enumeró las medidas: no se renuevan los contratos laborales con menos de un año de vigencia; se suspende la pauta del gobierno nacional por un año; se reducen los ministerios de 18 a 9 y las secretarias de 106 a 54; reducir al mínimo las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias; el Estado Nacional no licita más obra pública nueva y cancelará las licitaciones de obras que aún no hayan comenzado; reducir subsidios a la energía y transporte; manetener los programas potenciar trabajo según lo presupeustado en 2023 y sostener otras políticas sociales sin intermediarios; sincerar el tipo de cambio oficial que será de $800; aumento provisorio del impuesto país a importaciones; reemeplazar el sistema de importaciones SIRA que no requerira de aprobaciones.

Después de las medidas anunciadas le dedicó unos minutos a explciar "como serán los próximos meses". Allí afirmó que "vamos a estar unos meses peor que antes, en cuanto a la inflación". Por esto, se complementan las medidas duplicando el plan de Asignación Universal por Hijo y un 50% más la tarjeta alimentar.