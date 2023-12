Expectativa por las medidas económicas: se comunicarán a partir de las 17 con un mensaje grabado

martes 12 de diciembre de 2023 | 16:22hs.

En la previa del primer anuncio de Luis Caputo como ministro de Economía, la incertidumbre persistirá hasta las 17, que es cuando se dará a conocer cómo sigue la situación económica en Argentina durante el nuevo gobierno. Ante este panorama, Canal E se comunicó con el periodista de Editorial Perfil, Ariel Maciel, quien adelantó que habría una confirmación de una devaluación.

“Se publicó en el boletín oficial la designación de Santiago Bausili como nuevo presidente del Banco Central y de un puñado de directores que le van a alcanzar para ver un poco cómo está todo ahí adentro”, comentó Ariel Maciel. “Recién ahí van a poder alinearse con lo que va a pasar a las 5 de la tarde en el anuncio del ministro Luis Caputo de una devaluación”, agregó.

Para anunciar la devaluación era necesario definir las autoridades del BCRA

Posteriormente, Maciel planteó: “Una de las primeras medidas y de las más esperadas desde la llegada del Gobierno, es que haya una devaluación importante del peso”. Luego, manifestó que, “para eso tenía que tener a las autoridades del Banco Central sentadas en ese lugar”.

Debido a la falta de compra, el sector alimenticio no puede actualizar los precios

“Hay algunos sectores de la alimentación que por más que quisieran, no pueden llevar los precios a la actualización que deberían tener porque no tienen mercado para que nadie lo compre”, sostuvo el entrevistado, que después completó: “La idea del Gobierno es que empiece a cambiar la ecuación, dejar un poco más débil el mercado interno y fortalecer las exportaciones”.

Por otro lado, el periodista señaló: “La información que se habla está vinculada con una devaluación, con un piso marcado entre los $650 y los $700 del dólar”. Sobre la misma línea, remarcó que, “la especulación que tenían algunos es si va a ser hoy el anuncio para que mañana arranque una devaluación con el shock como hablaba Javier MIlei o si van a ir midiendo los precios debido al temor de la hiperinflación”.

“La devaluación del 100% llegaría inevitablemente durante diciembre”, expresó Maciel. “Una cosa es llevar el dólar por ejemplo a $700 y que después tenga que libremente ir adecuándose a las condiciones de mercado que van a estar muy liberadas sin tener ninguna referencia”, concluyó.