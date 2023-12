La ex pareja de Nalbandian declarará en la causa por acoso y el abogado pedirá una prohibición de acercamiento

martes 12 de diciembre de 2023 | 10:00hs.

Araceli Torrado (30), la expareja de David Nalbandian que lo denunció por ponerle una cámara oculta en el departamento que compartieron, declarará este lunes desde las 10 en el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas porteño N° 30. Lo hará luego de que la Justicia reactivara la causa que había sido archivada.

“Esperamos que pueda contar con todos los detalles lo que vivió, tanto mientras estuvo en pareja como luego de la ruptura. Hay situaciones que tienen que ver con agresiones sexuales y que también va a relatar por primera vez”, dijo Martín Olari Ugrotte, el abogado de la modelo, en diálogo con TN.

Olari Ugrotte, que estará presente en la audiencia, aseguró que también van a solicitar una orden de prohibición de acercamiento y contacto hacia ella. “Voy a pedir que se dicten inmediatamente estas medidas porque nosotros vamos a continuar impulsando la causa”, expresó el letrado.

En esta misma línea, indicó que van a exigir que vayan a declarar algunos amigos que Torrado y Nalbandian tienen en común, además del encargado de seguridad, al que una vez el ex tenista le pidió que le muestre las cámaras de seguridad del edificio.

“Vamos a insistir principalmente con los allanamientos al domicilio de Nalbandian para secuestrar el teléfono, la notebook y los dispositivos electrónicos donde nosotros sospechamos que puede haber grabaciones”, añadió.

Días atrás, los jueces ordenaron que la denunciante sea escuchada para continuar la investigación. En tanto que la causa continuará hasta que se dicte una sentencia que determine la responsabilidad de Nalbandian.

Así se enteró la expareja de Nalbandian que había una cámara oculta

A fines de abril de este año, Araceli llegó al departamento que ambos compartían y no pudo ingresar porque había una llave puesta del otro lado. Al golpear la puerta, escuchó que Nalbandian dijo: “Uy, llegó”.

Cuando entró, se encontró con el ex tenista y dos personas trabajando, supuestamente haciendo un arreglo por un tema eléctrico, de acuerdo a lo que indica el informe. En junio, su hermano viajó a visitarla y ella le dijo que sentía algo raro. “Siento que hubiera puesto una cámara”, le dijo en aquel entonces.

Además, contó que un día en el que se había quedado trabajando en su casa porque se sentía mal recibió un mensaje de Nalbandian: “¿Salir de la cama ni ahí, no?”. Ella no entendía cómo él sabía que estaba acostada.

A su vez, señaló que un día su hermano -durante su estadía en Buenos Aires- comenzó a revisar y se encontró con una cámara controlada por WIFI instalada en la ventilación, justo frente a la cama.

Fue en ese entonces cuando le mandó un mensaje diciéndole “¡me pusiste una cámara en la habitación!”, algo que luego el ex deportista reconoció en un audio que es parte de la causa.

Hasta el momento no se pudo determinar si transmitió imágenes o no, aunque el acusado asegura que no la pudo ver por un problema con la conexión de Internet.