Peones y Alfiles celebró su aniversario con un torneo IRT

martes 12 de diciembre de 2023 | 12:15hs.

El pasado fin de semana se disputó el torneo IRT ‘2º aniversario del club de ajedrez Peones y Alfiles de Posadas’ con una importante convocatoria en las instalaciones del mismo. Formaron parte del evento 24 ajedrecistas infanto juveniles de entre 10 y 18 años en conjunto con jugadores mayores de 18 años, llegando a un total de 36 plazas de Posadas, Garupá, Oberá, Eldorado y Corrientes.

El mejor sub 12 resultó ser Francesco Gorosito, seguido por Fausto Pintos, Gonzalo Rodríguez y Marcos Pintos Monges, todos ellos de Peones y Alfiles. El destacado en la sub 14 fue Bruno Recalde, del club Posadas, y en sub 18 ganó Tomás Pueyo de Regatas de Corrientes.