Partidazos en la Champions

martes 12 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

La fase de grupos de la Champions está llegando a su fin. Esta semana, se disputará la sexta y última fecha de esta fase del torneo, en la que quedarán definidos los 16 equipos clasificados para los octavos de final.



El subcampeón europeo Inter de Milan, con su goleador y capitán argentino Lautaro Martínez, recibirá hoy a Real Sociedad de España en la última fecha de la fase regular de la Liga de Campeones, con la misión de adjudicarse el Grupo D.



El partido en el estadio Giuseppe Meazza comenzará a las 17 -hora Argentina- y será transmitido por ESPN y la plataforma Star+.



Los dos equipos llegan a la sexta jornada ya clasificados a octavos de final, invictos y con los mismos puntos (11), pero los vascos cuentan con mejor diferencia de gol (+5 contra +3).



Inter está obligado a la victoria para ingresar al sorteo del lunes como ganador de zona y enfrentar a un rival que haya terminado segundo.



El equipo Neroazurro, finalista de la pasada edición de Champions, se respalda en el brillante presente de Lautaro, máximo goleador de la Serie A con 14 tantos y autor de dos goles en los cinco juegos de la máxima competencia europeo.



En el grupo D también queda por definir la tercera plaza que acreditará el derecho a jugar una reclasificación para los octavos de final de la Liga de Europa. Salzburgo (4) recibirá al Benfica (1) de Nicolás Otamendi y Ángel Di María necesitado de apenas un punto para conseguir ese objetivo.



Manchester United, por el momento último del grupo A con 4 puntos, jugará todas sus fichas ante el líder y clasificado Bayern Múnich en Old Trafford para avanzar a la fase final de la Champions.



Los Diablos Rojos deben ganar y aguardar el empate entre Copenhague y Galatasaray, ambos con 5 unidades.



Por el grupo C, en tanto, Napoli, con el argentino Giovanni Simeone, buscará sellar su pasaje a los octavos de final cuando reciba la visita de Braga de Portugal. El equipo italiano debe al menos empatar y hasta clasifica perdiendo por la mínima.



Por otra parte, el duelo que hoy van a protagonizar Lens y Sevilla, en la última fecha del grupo B, quedó en el centro de la escena por la polémica decisión del Gobierno de Francia, que advirtió que los fanáticos del conjunto español no podrán circular por la ciudad de Lens y sus alrededores entre hoy y el miércoles. Teniendo en cuenta que la resolución fue adoptada en las últimas horas, cientos de hinchas del Sevilla tienen pensado obviar la decisión de los franceses y viajar igual al norte de Francia.