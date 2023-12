Central agudizó la crisis de Guaraní y el Deca festejó

lunes 11 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Central Iguazú hizo historia. En su segunda participación en un certamen nacional, el Naranja de Puerto Iguazú le ganó dos veces a Guaraní y se metió en la siguiente fase del torneo Regional.



Solamente el triunfo iba a darle a los de Iguazú el pasaje a la siguiente fase del certamen. Enfrente estaba la muy golpeada Franja, que se armó para pelear por el ascenso y en apenas tres partidos se despidió del Regional, en lo que marcó uno de los grandes fracasos deportivos de los últimos años.



Central necesitaba ganar para ser el mejor de la zona 2 de la región Litoral Norte. De lo contrario, el pasaje iba a ser para Nacional de Puerto Piray, verdugo la semana pasada de Guaraní.



Manuel Dutto eligió a los más chicos tras una semana en la que los refuerzos decidieron irse de Misiones. Solamente se quedaron el arquero Iván Gorosito, los defensores Matías Presentado y Matías Barrientos y el mediocampista Francisco De Souza, quien no pudo jugar por estar expulsado.



A los 15’ vio la roja Axel Silva y todo hacía presagiar una tarde negra para Guaraní, pero la Franja fue y a los 26’ abrió el marcador. El centro fue para Matías Presentado, quien le ganó a todos y Golomba la empujó solo para el 1-0.



El dueño de casa dominó las acciones y, pese a tener un jugador menos, fue el protagonista durante gran parte del primer tiempo.



A los 43’ y casi sin merecerlo por lo hecho en el campo de juego, Central Iguazú llegó a la igualdad. Federico Jara lo vio solo a Pablo Reis y el delantero, con el arco vacío, cumplió con la ley del ex para decretar el 1-1 en Villa Sarita.



El cachetazo fue grande para la Franja, que ya con uno menos y en el arranque del complemento volvió a sufrir. Marcos Prestes, con una gran definición, la puso lejos de Iván Gorosito para dar vuelta el marcador. Central Iguazú se despertó a tiempo y Cristian Amado, con una definición exquisita por encima de Gorosito, puso el 3-1.



Sobre el final, lo bajaron a Golomba en el área y el delantero cambió la falta por gol para el 3-2. Además, Nicolás Vallejos también vio la roja y la Franja se quedó con 9 en el tiempo agregado.



El pitazo final desató el festejo de Central Iguazú, que avanzó de fase y marcó también el final de una decepcionante campaña de Guaraní, que apenas duró cuatro partidos y que no tuvo victorias.



El Deca, adentro

Atlético Posadas ganó el sábado 3-1 ante River de Villa Bonita por la zona 4 de la región Litoral Norte. Ese triunfo lo dejó como el mejor 2° de la región, pero tenía que esperar a la definición de todas las zonas.



En primer lugar, El Brete perdió 2-0 ante Atlético Oberá y se despidió de esa chance. Después, Unión y Fuerza de Corzuela, Chaco, no pasó del 1-1 con Deportivo Comercio de Santa Sylvina. También afuera.



San Lorenzo de La Tigra, que tenía que ganar, no jugó su partido ante Deportivo Unión de Sáenz Peña por falta de médico. Hay un antecedente similar en el que se falló a favor del equipo que se vio perjudicado y por eso el Ciclón ganará el juego y pasará de ronda.



En este caso, San Lorenzo ganaría 1-0 y quedaría como líder de la zona 13. El segundo lugar sería para San Lorenzo de Sáenz Peña, que igualó 1-1 con Deportivo Amistad de Quitipili, pero el Santo jugó bajo protesta porque los de Quitipili no tenían las credenciales del sistema Comet. Pero San Lorenzo de Sáenz Peña ya tenía otra protesta por un tema similar, que aún no se resolvió.



De todas maneras, esas protestas no prosperarán en el Consejo Federal y el Decano disputará la segunda fase del torneo Regional.



Además, Timbó y Candelaria igualaron 2-2 en Jardín América. El Verde, que ya estaba clasificado, cerró como líder de la zona 3, mientras que los de la antigua capital se despidieron del torneo Regional.



Los mano a mano comenzarán el próximo fin de semana y durante la semana se conocerán los cruces de los misioneros.