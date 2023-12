Javier Milei: "Hoy comienza una nueva era en la Argentina"

domingo 10 de diciembre de 2023 | 12:18hs.

El presidente Javier Milei afirmó que "hoy comienza una nueva era en la Argentina" y "damos por terminada una larga y triste historia de decadencia y declive, y comenzamos el camino de reconstrucción de nuestro país". Así lo expresó en su primer discurso como presidente de la Nación, transmitido por cadena nacional y pronunciado desde las escalinatas del Congreso nacional, acompañado por la vicepresidenta Victoria Villarruel, sus funcionarios designados e integrantes de las delegaciones extranjeras, entre ellos el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski.

Además destacó que "los argentinos, de manera contundente, han expresado una voluntad de cambio que ya no tiene retorno" y resaltó que "no hay cuenta atrás": "Hoy enterramos décadas de fracaso, peleas intestinas y disputas sin sentido, que lo único que han logrado es destruir nusetro querido país y dejarnos en la ruina", completó. "Hoy comienza una era de paz y prosperidad, de libertad y progreso", expresó .

También afirmó que "durante más de 100 años los políticos insistieron en defender un modelo que genera pobreza, estancamiento y miseria", un "modelo que ha fracasado en todo el mundo pero en especial en nuestro país". En un discurso el flamante mandatario dijo que este modelo "considera que los ciudadanos deben servir a la política y no que la política existe para servir a los ciudadanos, un modelo que considera que el político debe dirigir la vida de los individuos, un modelo que considera al Estado como botín de guerra a repartir entre amigos".

Advirtió además que "aún cuando hoy dejemos de emitir dinero seguiremos pagando los desmadres del gobierno saliente" y afirmó que "haber emitido por 20 puntos del PBI no es gratis, lo vamos a pagar en inflación". Y dijo que "el cepo cambiario es otra de las herencias de este gobierno". También indicó que la administración saliente deja una "inflación plantada de 15 mil por ciento anual que vamos a luchar con uñas y dientes para erradicarla".

El mandatario señaló que esa cifra "implica una inflación del 52% mensual" y advirtió sobre la posibilidad de una "hiperinflación" por la que será su "máxima prioridad hacer todos los esfuerzos posibles para evitar semejante catástrofe que llevaría la pobreza por encima del 90% y la indigencia por encima del 50%", tras lo cual reiteró que "no hay solución alternativa al ajuste".

Siguiendo con la herencia recibida, indicó que "nos han arruinado la vida y nos han hecho caer por diez veces nuestros salarios", reiteró que "no hay plata" en las arcas públicas y advirtió que "no hay posibilidad de un gradualismo". "El populismo nos está dejando 45 por ciento de pobres y 10 por ciento de indigentes. El cuadro de situación parece irremontable, por eso no hay alternativa posible al ajuste y no hay posibilidad de un gradualismo porque todos los gradualismo terminaron mal", dijo Milei.

Reiteró que el ajuste que pondrá en marcha "impactará de modo negativo sobre el nivel de actividad, empleo, salarios reales y cantidad de pobres e indigentes". "Habrá estanflación, pero no es algo muy distinto a lo que pasó en los últimos 12 años, cuando el PBI per cápita cayó 15% en un contexto donde acumulamos 5 mil por ciento de inflación", dijo, pero aclaró que se tratará del "último mal trago para comenzar la reconstrucción de Argentina".

Advirtió además que "el narcotráfico se apoderó de nuestras calles y las fuerzas de seguridad han sido humilladas y abandonadas" durante los últimos años. "La anomia es tal que sólo el 3 por ciento de los delitos son condenados. Se acabó con el 'siga, siga' de los delincuentes", sostuvo. Y reiteró algo que había sido recurrente en campaña, "el que las hace las paga", y eso incluyó también a quienes cortan las calles, "el que corta no cobra", afirmó en referencia a las organizaciones sociales. Y selló con la idea de que será un país con la idea de que "dentro de la ley todo, fuera de la ley nada".

Volviendo a lo económico indicó que "la situación de Argentina es crítica y de emergencia" y reiteró que "no tenemos alternativa, tiempo ni margen para discusiones estériles" porque el país "exige acción inmediata". Al brindar su primer mensaje, afirmó que "no buscamos ni deseamos las duras decisiones que habrá que tomar en las próximas semanas, pero lamentablemente no nos han dejado opción; vamos a tomar todas las decisiones necesarias para arreglar el problema que causaron 100 años de despilfarro de la clase política, aún cuando sea duro".

También afirmó que "de corto plazo la situación empeorará" pero expresó que, "luego, veremos los frutos de nuestro esfuerzo habiendo cambiado las bases de un sistema sólido". "No va a ser fácil: 100 años de fracaso no se deshacen en un día pero hoy es ese día; terminamos el camino de la decadencia y comenzamos a transitar el camino de la prosperidad. Tenemos la resiliencia para salir adelante", afirmó y además propuso un "nuevo contrato social en el que el Estado no dirija nuestras vidas sino que vele por nuestros derechos" y en el que advirtió que, "quien corta las calles, no recibirá asistencia de la sociedad: el que corta no cobra".

Milei convocó a todos "los dirigentes políticos, sindicales y empresariales que quieran sumarse a la nueva Argentina" y dijo que los recibirá "con los brazos abiertos", y advirtió "a los que quieren utilizar la violencia o extorsión para obstaculizar el cambio" que "se van a encontrar con un presidente de convicciones inamovibles". "No vamos a claudicar, retroceder ni rendirnos, sino avanzar con los cambios que el país necesita", dijo y aclaró que desde La Libertad Avanza (LLA) "no venimos a perseguir a nadie ni a saldar viejas vendettas; no pedimos acompañamiento ciego, pero no vamos a tolerar que la hipocresía, deshonestidad o ambición de poder interfieran con el cambio que elegimos los argentinos".

El cierre lo hizo citando pasajes religiosos del judaísmos, y llamando a los argentinos a "ponerse de pie porque vamos a salir adelante".