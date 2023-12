Asumió Hugo Passalacqua como gobernador de Misiones

domingo 10 de diciembre de 2023 | 10:45hs.

Hugo Passalacqua asumió esta mañana como nuevo gobernador de Misiones, en una ceremonia que fue encabezada por Oscar Herrera Ahuad, quien minutos antes había sido elegido como presidente de la Legislatura de Misiones. Representará su segundo mandato, tras ser elegido en mayo junto a Lucas Romero Spinelli por cerca del 70% de los votos de los misioneros. Passalacqua asumió junto a quien fuera su compañero de fórmula y ahora vicegobernador electo, Lucas Romero Spinelli.

Passalacua, con algunas dificultades para hablar por problemas en la garganta, afirmó que "le da una enorme alegría haber recibido la lanza de Andresito de mano de nuestros hermanos guaraníes, porque le da una connotación particular a este acto". Sobre el juramento afirmó que sintió "una alegría inmensa que quien me haya tomado juramento allá sido un amigo, y que además sea el mejor gobernador de la provincia". Sobre su compañero de fórmula afirmó que es una persona "innovadora" con un carisma particular, "trabajar junto a él para mi será un orgullo" y le deseó "lo mejor" para la etapa que comienza.

Luego se refirió a la lanza que le otorgaron los representantes de la comunidad Mbya Guaranía. Afirmó que "es un símbolo que encierra valores", y que en esos valores "está por quienes debemos velar, nuestros docentes, nuestros productores, nuestro Ramón Ayala, la gente que busca trabajo y no lo encuentra, los jovenes que ahora si tienen chances de mirar con certeza su futuro, los intendentes y todos los misioneros". Además afirmó, "amó al pueblo misionero y ese es mi combustible para estar acá".

Le agradeció a Carlos Rovira "por ser el hacedor de que yo esté sentado acá dos veces" y afirmó que eso lo agradecerá "trabajando y con lealtad". Afirmó que es un líder "como no hay otro en nuestro país, no hay antencedente de alguien que haya resignado los faroles para estar detrás de escena para conducir". Aseguró que Rovira fue quien "rompió y renovó la política de Misiones abriéndola a la gente cuando creo hace 20 años el Frente Renovador":

Passalacqua había llegado por primera vez a presidir el Ejecutivo provincial en 2015, cuando también fue elegido gobernador por el Frente Renovador de la Concordia. Al asumir quedó grabada aquella imagen de levantar el bastón lanza que representa desde entonces el traspaso del poder en Misiones. Passalacqua asume como gobernador mientras en la misma jornada se producirá igual ceremonia a nivel nacional mediante la toma de mando del presidente electo Javier Milei y de las comunas en Misiones. El obereño de esta manera asumirá el cargo y gobernará como ocurrió en su primera gestión, con un gobierno nacional de un color político diferente.

Representó un gesto de mucha simbología. "Tiene una fuerza que nos invita a seguir en el rumbo que trazaran José Gervasio Artigas y Andresito", dijo Passalacqua al destacar entonces que por primera vez se cumplía tal ritual de pasaje, pero además empezaba a sustentar la importancia del misionerismo, a tal punto que tomó la decisión y anunció "que la foto del gobernador no esté más (en los edificios públicos), sino que sea reemplazada por la de Andresito Guacurarí".

En el momento en que la Renovación festejaba el contundente triunfo de la fórmula Oscar Herrera Ahuad y Carlos Arce, a gobernador y vice, el conductor del espacio Carlos Rovira destacaba la gestión desarrollada por Passalacqua y entendía que si el pueblo quería podría volver cuatro años más tarde como candidato a gobernador. Fue lo que justamente ocurrió y recibió amplio respaldo de la ciudadanía.

Los gobernadores

Desde la recuperación de la democracia en 1983, los misioneros eligieron un total de siete gobernadores, de los cuales cuatro -como lo hará ahora Passalacqua- con dos mandatos.

Ellos son Ricardo Alfredo Barrios Arrechea, Julio César Humada, Ramón Puerta, Carlos Rovira, Maurice Closs, Hugo Passalacqua y Oscar Herrera Ahuad. Ahora el reelecto Passalacqua, quien cumplirá el segundo mandato de manera alternada y distinta a como lo habían hecho de manera consecutiva, es decir por doble período y ocho años, los gobernadores Ramón Puerta (de 1991 a 1999), Carlos Rovira (de 1999 a 2007) y Maurice Closs (2007 a 2015).

El primer gobernador electo desde el regreso de la democracia fue Barrios Arrechea, el dirigente radical que asumió en diciembre de 1983. Permaneció en el cargo hasta septiembre de 1987. Dejó los últimos meses de la gobernación para asumir como ministro de Salud y Acción Social de la Nación (septiembre de 1987 a mayo de 1989) durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Quien completó el mandato en la provincia fue Luis María Casoni y lo hizo durante un período de cuatro meses.

Luego ganaría las elecciones a gobernador el ahora ya fallecido Julio César Humada, función que ejerció desde 1987 hasta 1991. Barrios Arrechea es el único que no completó mandato, como sí lo hizo por un período Humada. Puerta inauguraría la serie de dos períodos al frente del Ejecutivo provincial, es decir, durante ocho años de permanencia consecutiva en el cargo, como ocurrió luego con Carlos Rovira y Maurice Closs.

En tanto, Passalacqua (2015-2019) ejerció por un período (cuatro años), pero ahora asumirá para un segundo mandato no consecutivo, en reemplazo de Oscar Herrera Ahuad, cuyo período de cuatro años finaliza hoy.

Sobre el mediodía, en Casa de Gobierno, se realizará la jura de ministros del gabinete del gobierno de la Provincia de Misiones. Allí terminará de definirse cuáles son los principales cambios que realizará Passalacqua. Por ahora, se habla de reemplazos en los ministerios de Salud, en Industria y de Ecología, en la Agencia Tributaria de Misiones (ATM) y el Ente Provincial de Agua y Cloacas (Eprac), además de Coordinación de Gabinete.