Juraron los nuevos diputados provinciales y la Legislatura ya tiene nueva conformación

Ante una Legislatura repleta de público, y antes del acto de asunción de Hugo Passalacqua como gobernador de Misiones, juraron los 21 nuevos legisladores que tendrá la provinica de Misiones. De ellos, 20 fueron elegidos por los misioneros el 7 de mayo pasado, en elecciones generales. Y la restante asumida ocupará el lugar que dejó la legisladora Sonia Rojas Decut, elegida en 2021, que renunció para ocupar la senaduría nacional. También se eligieron las autoridades de la Legislatura.

Los elegidos el 7 de mayo pasado son 14 del Frente Renovador. Allí se encuentran Anazul Centeno, María del Carmen Méndez Ason, Alejandro Fabián Arnhold, Silvia Araceli Rojas, Juan José Szychowski, Sara Carolina Butvilofsky, Enio Lemes Waldovino, María Heid Schierse, Ruy Bundziak, Blanca Raquel Núñez, José Luis Pastori, Alicia Beatriz Zalesak. A estos se suma Astrid BAetke, que ocupará la banca de Rojas Decut. Hay otros cinco de Junto por el Cambio, que son Pedro Ramón Puerta, Analía Labandoczka, Francisco Fonseca, Rosa Margarita Kurtz y Miguel Orlando Núñez. En tanto que solo uno asumió por el Partido Agrario y Social, y es Cristian Gabriel Castro.

Luego de la jura de los nuevos diputados se procedió a la elección de las autoridades. Para la designación del presidente se propuso a Oscar Herrera Ahuad por el lado del Frente Renovador y a Ariel Pianesi por el lado de Juntos por el Cambio. Herrera Ahuad se terminó imponiendo por 29 votos contra 11 de Pianesi.

Tras asumir Herrera Ahuad se tomó unos minutos, antes de seguir con la sesión, para agradecr a sus pares la elección y al pueblo misionero el acompañamiento. Un agradecimiento especial le dedico a Rovira "por su generosidad y su guía en la política". Habló además de la "transformación" que vivió la Legislatura de Misiones en los 16 años que Rovira condujo la Legislatura, y resaltó el desafío que esto conlleva.

Habló de la necesidad de "honrar el trabajo que nos dieron los misioneros con su voto", y resaltó que "tener trabjo en una Argentina compleja como la de hoy es un privilegio que debemos honrar con austeridad y transparencia". Y agregó que llega "comprometido a trabajar en conjunto, y por ello escuché todas las voces hoy". Afirmó que trabajará "escuchando a la mayoría y no respondiendo a intereses minoristas de espalda a la voluntad popular".

Herrera aprovechó el discurso para cruzar a la oposición remarcanado que a nivel nacional Innovación Federal, el bloque del Frente Renovador en el Congreso, acompañará "con comportamiento democrático" la propuesta de autoridades del nuevo oficialismo nacional por ser lo que marcó "la voluntad popular de la argentina". Algo que los diferenica de la actitud de la oposición en Misiones que propuso cortar la línea sucesoria política del gobierno proponiendo a un opositor en la presidencia de la Cámara. "Debemos dar gobernabilidad y respetar el voto de los misioneros", afirmó.

Contó, además, las reformas que se debieron hacer en materia de tecnología para adaptar dispositivos para que su problema auditivo no sea un impedimiento para desarrollar la tarea de legislador y de autoridad de Cámara y pidió "ayuda" de sus pares para llevar adelante el desafío "para que la Legislatura se aproductiva, pero no para un grupo, si no para todos los misioneros.

La elección de Autoridades

La argumentación de la propuesta del oficialismo provincial estuvo a cargo del legislador Martín Cesino, presidente del bloque. Destacó de Herrera la capacidad "de gestión". Recorrió su trayectoria política, pasando por sus tiempos de subsecretario de salud, ministro del área, vicegobernador y gobernador. Destacó que trabajó siempre "para que Misiones sea un faro de desarrollo". Lo calificó como "el mejor gobernador del país". "Siempre dando respuesta a los vecinos, a los misioneros y misioneras", afirmó.

Sobre el respeto a la voluntad popular y a la línea sucesoria del gobierno provincial, es que terminó pidiendo el acompañamiento del pleno para que Oscar Herrera Ahuad sea el titular de la legislatura.

En la propuesta de la oposición se dio una particularidad no habitual, fue el propio Pianesi quien argumentó su candidatura. Habitualmente la argumentación de las candidaturas las hace el presidente del bloque, pero cuando el titular de la bancada es el candidato, lo que se estila es que le ceda la palabra a su sucesor, para no tener que ser el mismo el que argumente los motivos por los cuales se lo propone. Pero no fue así en el caso de la bancada radical.

En su auto argumentación Pianesi habló de una "deuda de la democracia desde lo político". "No tenemos que tenerle miedo a fortalecer la democracia desde la diversidad", afirmó el diputado que reclamo que en Misiones "hay una deuda pendiente muy fuerte con las minorías, el debate político, con el respeto a las opiniones distintas de las de la mayoría". Además indicó que "venimos a plantear y a dejar una postura muy clara, creemos que hay cuestiones elementales que tienen que modificarse en esta cam que es el ámbito de debate".

Además pidió más participación en la agenda política y legislativa para la oposición. Y para el cierre sostuvo que "hoy decidimos no acompañar, no tiene que ver con un nombre si no con un sistema que creemos necesita profundas transformaciones en su calidad, institucional, democrática y parlamentaria".

Por el bloque del Pro el encargado de argumentar fue el diputado Horacio Loreiro y afirmó que "respetamos las instituciones, la democracia, y a la libertad. Debemos considerar el mandato de nuestros afiliados y votantes". Con un discurso cortó, pero consiso, terminó sosteniendo que el voto sería para el candidato del interbloque Juntos por el Cambio.

Desde el bloque Activar el encargado de argumentar la postura fue el recien asumido Pedro Puerta, quien destacó la necesidad de tener una provincia con mucho más diálogo y debate, en la Argentina que comienza, y adelantó el acompañamiento a la propuesta de Juntos por el Cambio. "Esta nueva etapa inicia porque somos una nueva generación que lideró un cambio muy fuerte a nivel nacional, que se fue construyendo desde hace muchos años, paso a paso, pococ a poco", explicó el legislador. Y agregó que "este cambio es un cambio más federal, es un grito que los misioneros tratamos de manifestar a lo largo y ancho de la Argentina. Un cambio que le dice basta a eso de darle todo al país central".

"Quiero motivar el voto porque la gente está cansada, de los privilegios, de no ver una salida, no poder garantizar un futuro digno para sus hijos, de apilar trabajos en muchos casos informales, y ver que la plata no alcanza", afirmó. Y agregó que "motiva el voto de Activar la necesidad de que discutamos el sistema tributario, mejorar la educación y transparencia y profundizar en producción e innovación".

La diputada Blanca Álvez argumentó desde el Partido Agrario y Social y explicó que acompañarían la propuesta del oficialismos porque "es la manera de seguir construyendo políticas públicas para el sector agrario". "Vamos a seguir dando batalla y debate, porque sabemos que hoy el producto no la está pasando bien", afirmó y aseguró que "porque somos coherentes vamos a acompañar al doctor Herrera".

Santiago Mansilla, del Frente de Todos, explicó que tras la expresión del pueblo misionero el 7 de mayo pasado, la decisión de su espacio es de acompañar la propeusta del oficialismo provincial. Respetando esa expresión del pueblo aseguró que "entendemos que es más importante priorizar el respeto a las instituciones y por ello retificamos nuestro acompañamiento a quien tiene la mayoría legislativa y al conducción del Ejecutivo de la provinca. Porque la Legislatura debe acompañar con leyes a las acciones y políticas públicas del gobierno".

Por último se tomó juramento para la posesión del cargo a quienes se designaron como Secretarios y Prosecretarios Legislativos; quienes integrarán las comisiones permanentes y especiales; se designaron a los miembros de la Comisión Legislativa Permanente; se eligieron a los diputados que integrarán el Jurado de Enjuiciamiento y procederán al sorteo de las Salas Acusadora y Juzgadora, y Comisión Investigadora; y se designó a los diputados que integrarán el Consejo de la Magistratura. Asimismo se fijó como día y hora de las sesiones ordinarias correspondientes al próximo Período Legislativo los jueves a las 18 horas.