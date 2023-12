Central dejó sin final al Millonario

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:05hs.

El encuentro fue peleado y el resultado no se movió hasta la definición desde los doce pasos.

Rosario Central dio el batacazo en el Mario Alberto Kempes de la capital cordobesa, empató 0-0 con River y lo despachó desde la tanda de penales con un arquero Fatura Broun enorme, quien atajó tres disparos. Ahora la final será ante Platense en una definición inédita.



El Millo tuvo un rendimiento destacado en el plano defensivo durante los 45 minutos iniciales. La Banda marginó a su mínima expresión a Jaminton Campaz, el ‘as de espadas’ de Central, que no tuvo claridad en los metros finales de la cancha. El último campeón del fútbol argentino fue más incisivo, presionó, buscó y estuvo cerca de tener premio con un intento de Esequiel Barco al travesaño.



Pisando los 25’ el atacante Salomón Rondón no pudo empujar una pelota en el área chica por la pegajosa marca rival y, en la acción siguiente, ejecutó un remate sin dirección en la apertura del área. Fue la primera aproximación clara del encuentro.



Apenas tres minutos después, el arquero Canalla intervino para desviar el potente intento del mejor jugador de River, Nicolás De La Cruz.



Pero el conjunto de Russo resistió la embestida de un Millonario que tuvo la más clara a los 41’ cuando Barco engañó a todos con la ejecución de un tiro libre cruzando la mitad de la cancha. El envío cerrado contra el área pegó en el parante superior y abandonó el terreno de juego.



Central recién reaccionó en el complemento y en los pies del colombiano Jaminton Capaz que a los 20’ trepó por la banda izquierda y sacó un remate muy bien desviado por Armani.



Demichelis movió el banco e hizo ingresar a Claudio Echeverri, una de las grandes promesas del fútbol argentino. Y en apenas tres minutos el Diablito tuvo dos intervenciones muy destacadas pero no lo suficientemente incisivas.



Los cambios se sucedieron con el correr de los minutos pero la fórmula para destrabar la buena defensa de Central nunca llegó. Así la historia, como ocurrió en la otra semi, se definió mediante los penales.



La historia puso como héroe a Jorge Broun, quien le atajó los disparos a Enzo Díaz, Palavecino y Gonzalo Martínez. Además Lanzini falló el suyo y el Canalla se impuso 2-0 con los tantos de Lovera y Malcorra.



La final de la Copa de la Liga será en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.