Dengue: el contagio de varios serotipos y el riesgo de un caso hemorrágico

domingo 10 de diciembre de 2023 | 3:00hs.

El dengue, enfermedad transmitida por el vector Aedes aegypti, hace tiempo dejó de ser un drama exclusivo del Norte del país, causando brotes en el centro como Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Caba) e incluso zonas de temperaturas templadas. Así, dos factores permiten anticipar un escenario caótico para el verano: uno, el mosquito se adapta al clima, y dos, este año no se cortó la circulación viral.



"Estamos en la época de casos de dengue, en que ya comienza habitualmente en la región del NOA y del NEA porque se adelanta un poco respecto de Buenos Aires. No es una regla fija, pero este año particularmente hay un fenómeno que no tuvimos hasta ahora en 25 años desde el ingreso de dengue en el verano 97-98 en Argentina, que es que no hubo ningún momento del año en que se cortara de manera absoluta y en todo el territorio la transmisión; porque en julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre, en general son meses de silencio y este año no pasó. En cuatro provincias, en diferentes momentos, con números muy acotados y con epicentro sobre todo en el Chaco, hubo notificaciones de dengue", desarrolla en diálogo con El Territorio, Tomás Orduna (65), miembro de la Sociedad Argentina de Infectología (Sadi) e integrante del comité de expertos que tuvo por misión brindar asesoramiento al gobierno nacional cuando el coronavirus se convirtió en una pesadilla.



Panorama

Ante el panorama que se avecina y partiendo de la premisa -basada en estadísticas oficiales- de que parte de la población ya contrajo dengue, se presenta inevitablemente el miedo a la infección con otro serotipo y el riesgo de un cuadro hemorrágico. Y en ese contexto, Orduna se refiere a los cuatro serotipos de dengue: DEN-1, DEN-2, DEN-3 y DEN-4; haciendo hincapié en la inmunidad de por vida en el caso de infectarse con uno, pero la posibilidad -aunque no es el único factor que influye- de desencadenar en un dengue hemorrágico.



"Han circulado los cuatro serotipos y con mucha fuerza a lo largo de estos 25 años en Argentina; los que más representación han tenido en diferentes momentos es el DEN-1 y DEN-2, pero este 2023 estuvieron circulando en diferentes en regiones ambos al unísono. Incluso a fines de mayo y principios de junio, un pequeño brote de DEN-3 en Tucumán; Misiones ya ha tenido tanto DEN-1 y DEN-2", comentó el especialista en enfermedades tropicales.



"Siempre se atribuyó una potencial mayor gravedad al DEN-2, seguida del serotipo 1, después el 3 y sí, en ese orden. Por un lado, el dengue 2 es el responsable de una mayor frecuencia de cuadros complejos graves, y por otro, con respecto a la famosa segunda infección, es decir, yo me infectó con un serotipo de dengue y en otra oportunidad en mi vida con otro diferente, eso que da potencialmente un mayor margen para que pueda tener un cuadro grave, que incluye dentro de sus variantes al dengue hemorrágico", señaló Orduna.



En tanto, resaltó que no es suficiente una segunda infección para que el cuadro se agrave sino que influyen otros factores como el estado general del paciente, si tiene comorbilidades.



"No es causal suficiente con que ya haya tenido un DEN-2, por ejemplo, y ahora tenga un DEN-1, y entonces con eso ya voy a disparar un cuadro grave. No es así. Las cifras de dengue grave en el mundo que se estiman están en alrededor de medio millón de personas, supongamos que sea una cifra que podemos decir entre medio millón y un millón para un universo de 100 millones de cuadros clínicos", aseveró.



E insistió: "Ese único evento que es la segunda infección no alcanza, se tienen que dar otras cuestiones que pueden hacer a mi estado temporal de salud, como me defiendo o no, si el paciente es geronte o un niño pequeño, si está embarazada, si es una persona con inmunosupresión".



En cuanto a la inmunidad, indicó: "Para el serotipo que infectó a la persona, la inmunidad es para toda la vida, pero no así para los otros tres serotipos. La persona tendrá una etapa refractaria para infectarse porque hay algunos anticuerpos que son diferentes, es decir, van a ayudar a que por lo menos en seis meses siguientes, no se contagie con otros serotipos".



Nacido en Quilmes, provincia de Buenos Aires, Orduna se retiró hace unos meses del Hospital Muñiz, donde trabajó durante 42 años, se despidió también de su faceta académica en el ámbito estatal: se jubiló en la Universidad de Buenos Aires (UBA), donde dio clases sobre Enfermedades Infecciosas durante 31 años.



"En el mundo hay entre 20.000 y 40.000 muertes por dengue grave. Entonces quiere decir que los cuadros graves y las muertes devenidas de dengue son muy pocas para la magnitud de la cantidad de infectados. Claro, al que le toca la pasa mal o tiene riesgo de morirse", desarrolló el infectólogo y continuó: "Hacen falta dos cosas fundamentales, la consulta rápida y precoz de parte de las personas cuando se quiebra su estado de salud y la segunda cosa es que tenemos que tener los equipos de salud preparados en todo sentido, infraestructura, insumos personal sanitario y demás para que respondan a esa consulta y a la población".



Pautas

Respecto a las pautas de alarma que se deben tener en cuenta tanto por el paciente como por el profesional de salud, Orduna destacó varias: "Trastornos sensorial, estar excitado o estar con tendencia a la depresión, dolor abdominal intenso, vómitos o sangrados; cualquiera de esas cosas que aparezcan requieren de consulta inmediata y respuesta inmediata que se basa fundamentalmente en hidratación adecuada. Para el dengue grave debemos dar mucha hidratación, llamamos a eso la resucitación hídrica porque es un tema de manejo de líquidos y de sales en el organismo".



"El período crítico grave del dengue dura en general entre 48 y 72 horas y ahí es cuando hay que tener la hidratación adecuada y dependiendo de una serie variables se verá si el paciente va a sala general o a terapia intensiva. Una vez superado ese período habitualmente comienza la convalecencia, la recuperación, y ese es el período en el cual necesita asistencia médica".

Predominó el registro de DEN-1 en Misiones

Entre el 1 de enero y el 25 de noviembre último, se registraron en Misiones un total de 327 casos de dengue, de los cuales 290 fueron autóctonos, es decir que las personas contrajeron la enfermedad sin haber salido de la provincia, y el resto importados. Los datos son del más reciente Boletín Epidemiológico Nacional que elabora el Ministerio de Salud de la Nación a partir de datos que reportan las provincias.

En ese mismo documento sanitario se da cuenta que sólo en las cuatro últimas semanas hubo 20 casos en los departamentos Capital, Guaraní y Montecarlo.



Además se informa sólo la región NEA está reportando contagios y Chaco lidera el ranking con 591 enfermos en las últimas cuatro semanas; le sigue Corrientes con 74; Formosa con 35 y Misiones con 20. Este año a nivel nacional se registró circulación predominante de DEN-2, aunque en Misiones predominó el DEN-1.