Atlético Posadas cumplió y ahora tiene que esperar

domingo 10 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Atlético Posadas tenía que ganar para seguir con chances de avanzar de ronda en el torneo Regional y cumplió. El Decano hizo su parte en el estadio Pedro Labat del barrio Tajamar de la capital misionera al vencer 3-1 al eliminado River de Villa Bonita, por la 6° y última fecha de la zona 3 de la región Litoral Norte.



A los 7 minutos del primer tiempo, Alejandro López abrió la cuenta para los posadeños, pero la alegría para los dirigidos por Juan Eluchans duró poco, porque, a los 9’, Dante Benítez marcó el 1-1 parcial.



Pero el inicio del encuentro fue vibrante. A los 12’ apareció Walter Ortega Solís para poner nuevamente al frente al dueño de casa, que necesitaba ganar para ilusionarse con ser el mejor segundo de la región Litoral Norte.



A los 3’ del complemento, Alejandro López convirtió el segundo tanto de su cuenta personal en la tarde y le puso cifras definitivas al triunfo del Decano.



Ahora, Atlético Posadas es el mejor segundo de la región Litoral Norte con 12 puntos y diferencia +4 y necesita que San Lorenzo de La Tigra, Chaco, no le gane esta tarde a Deportivo Unión de Sáenz Peña. Si el Ciclón gana, el Decano posadeño no tendrá chances de avanzar de fase.



El otro que podría pelear por ser mejor segundo es El Brete, que hoy visitará a Atlético Oberá desde las 17 y por la zona 4.



El conjunto posadeño tendrá que ganar por, al menos, cuatro goles de diferencia para alcanzar los 12 puntos y superar en la diferencia de gol a Atlético Posadas en un hipotético mano a mano por el boleto a la siguiente ronda del certamen.



Goleó en casa

Brown ya estaba clasificado, pero no dejó pasar la chance de cerrar en casa una buena primera fase en el torneo Regional.



El Verdirrojo goleó 4-1 a Mandiyú de Garuhapé con un doblete de Maiko Dahmer y otros dos goles de Mauro Gómez, uno de los goleadores del conjunto posadeño en el Regional.



Luis Martínez, en el complemento, descontó para los de Garuhapé, que cerraron su primera participación en un certamen nacional.



Además, Rosamonte y La Picada igualaron 2-2 en Apóstoles por la zona 1. Ambos estaban eliminados y solamente jugaron para cumplir y cerrar un grupo que Mitre ganó de punta a punta.



Un boleto más

Hoy se cerrará la fase de grupos de la región Litoral Norte. Con Mitre, Timbó y Brown clasificados, solamente resta saber qué equipo será el líder de la zona 2 y si Atlético Posadas o El Brete se meten en la siguiente ronda como el mejor segundo.



Desde las 17 y por la zona 3, Timbó será local en Jardín América ante Candelaria. A la misma hora, pero en Oberá y por la zona 4, Atlético Oberá recibirá a El Brete.



En el estadio Clemente Argentino Fernández de Oliveira y desde las 18, Guaraní cerrará su pésima temporada (que solamente duró cuatro partidos) en el Regional ante Central Iguazú.



Los del Alto Paraná necesitan ganar para clasificar, de lo contrario, el que se meterá en la siguiente fase es Nacional de Puerto Piray, que estará muy atento a lo que suceda en Villa Sarita.