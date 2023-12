Walas, con impronta de El Mensú: "Tengo mucha influencia de Ramón"

"Se nos va, por lo menos en el plano físico, el gran poeta, el gran cantor, el gran guitarrista y como él tantas veces cantó en la letra de El Mensú, por fin pudo perderse para descansar". Las palabras de Walas (Guillermo Cidade), vocalista de la banda de rock Massacre, encierran enorme gratitud hacia su tío, Ramón Gumercindo Cidade (Ramón Ayala en el plano artístico), quien falleció anoche en la ciudad de Buenos Aires.



En diálogo con medios bonaerenses Walas le dio valor al homenaje que le hicieron a El Mensú el año pasado, en el Centro Cultural Kirchner (CCK), donde pudo cantar esa canción mítica delante de su autor. "Tuvo la suerte y todos tuvimos la suerte de que se le hizo un homenaje en vida donde me tocó cantar frente a él", dijo y en ese plano admitió que: "Nunca me sentí tan nervioso y con una responsabilidad tan grande como cantar El Mensú delante del autor".



También evocó los recuerdos de niño con "largas noches de guitarreadas, de farras, en los que fue mi primer acercamiento con la música en vivo, con los músicos tocando, y esa cosa interesantísima que tenía Ramón, que además de gran poeta, de grandísimo cantor, era un excelente guitarrista y tocaba una guitarra de diez cuerdas que mandó a hacer y era muy difícil de tocar".



"Eso lo he mamado de chiquito en mi casa, tengo una herencia directa, me siento orgulloso y ya de grande asumo, cosa que no me había dado cuenta antes, que tengo mucha influencia de Ramón. Ramón y mi papá, Vicente Cidade, eran los autores y compositores de varios temas de Ramón, uno de ellos El Mensú", apuntó.



En ese punto confesó haber heredado "mucho más de mi tío que de mi papá", y mencionó como ejemplo "esa impronta del sombrero, de la poesía y otras cosas que acuño como propias y después de grande me fui dando cuenta de que tengo la impronta de Ramón".



Se refirió al artista recientemente fallecido como "muy talentoso, siempre fue el centro de la familia", y acotó que "con su muerte yo paso a ser el patriarca". Walas aseguró que "es fuerte saberlo, es una responsabilidad y una carga sobre los hombros que me asusta un poco pero a la vez me gusta".

"El Mensú, hitazo mundial"

La canción El Mensú fue creada en un colectivo, en viaje por Buenos Aires. La letra de la canción le trae bonitos recuerdos a Walas. "A mí, El Mensú me encanta, es un temazo. El formato creo que se llama Galopa. Si yo me dedico al rock y si alguna vez agarré una viola es por la influencia de mi viejo, el estar acá, con los amigos folcloristas, con su hermano (Ramón Ayala). Justo la galopa tiene una fuerza y un ritmo que quizás me influyeron antes de conocer a Los Beattles, los Stones, los Sex Pistols o los Ramones. Yo me volví loco con la música que hacía mi viejo. Y la verdad que El Mensú fue hitazo mundial, porque fue traducido a un montón de idiomas. Los Massacre hacemos rock, con un formato anglosajón. Pero por ejemplo tenemos el tema Ana despierta, que tiene algo de folclórico, obviamente con violas eléctricas distorsionadas, pero te diría que pueden estar influencidas por la música de mi papá, Vicente Cidade y mi tío Ramón Ayala", había dicho en una entrevista brindada hace más de una década.