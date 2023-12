Joselo Schuap: “la última frase que me dijo fue ‘no dejemos de luchar por Misiones’”

viernes 08 de diciembre de 2023 | 10:30hs.

Ramón Ayala falleció anoche a los 96 años en la Ciudad de Buenos Aires. Allegados al artista indicaron que Ayala murió en el Sanatorio Güemes donde se encontraba internado y en delicado estado desde hace poco más de 10 días a causa del agravamiento de un cuadro de neumonía. Su nombre real era Ramón Gumercindo Cidade y sus oficios múltiples: compositor, intérprete, guitarrista, pintor, narrador de historias; todos ejercidos sin detenerse en la barrera de la exageración.

El ministro de Cultura de la provincia de Misiones, Joselo Schuap, dialogó con el programa Acá te lo Contamos por Radioactiva 100.7 y lo recordó: "estamos muy tristes por la noticia, yo estaba en contacto siempre con María Teresa, su esposa y Ramón venía ya complicado de salud con una neumonía por lo que fue internado hace 10 días, estaba a punto de salir de alta ya por tercera vez. En su última temporada, el médico le prohibió por prescripción médica subirse a un avión. La última vez que estuve con él, fue porque justamente no podía viajar a Misiones para el homenaje que fue tremendo, así que lamentablemente nunca pudo volver en este último año y desde la pandemia a Misiones".

"Esta es la historia de la existencia del hombre más importante de la construcción de la identidad de la cultura misionera en canciones, en poesía, en estética, la verdad que no nos van a alcanzar las palabras para describirlo. Ramón trabajó lo infinito todo el tiempo, vivió 95 años y no paró jamás, yo lo vi por última vez y me dijo una frase que para mí es el legado final que fue ‘no dejemos de luchar por Misiones'", dijo.

Además resaltó que fue como una especie de de orden marcial que recibió como parte de los que estanen en lucha de la cultura, "lo que Ramón hizo va a quedar para siempre, para la posteridad. Por suerte a tiempo fue reconocido en vida y creo que ahí somos muchos sus escuderos que estuvimos a su lado siempre y en este caso pasa a la eternidad como esos seres que no van a morir nunca".

"El velorio va a ser en Almagro donde vivía Ramón y desde ahí irá al crematorio del cementerio de la Chacarita donde tal vez, por decisión de la familia, sus cenizas puedan venir a Misiones y pienso que si eso ocurre vamos a organizar algo a la altura de las circunstancias con el Gobierno de la Provincia", mencionó.

Schuap finalmente recordó que las canciones de Ramón fueron reversionadas en varios idiomas, "El Cosechero se grabó en idiomas de todo el mundo, estamos hablando de una persona extremadamente importante para la cultura de nuestra tierra. Otra cosa llamativa es que la Municipalidad tuvo que posponer la última noche del Festival del Litoral y hoy todo un anfiteatro va homenajear y despedir a Ramón, el alma de Ramón va a bajar por la escalera hoy en la tribuna del anfiteatro, todas esas cosas, todo ese entorno místico y mágico fue creado por él".