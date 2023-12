viernes 08 de diciembre de 2023 | 13:00hs.

El Parque del Conocimiento invita al Concierto Clausura de la Orquesta Juvenil y el Taller de Metales que se realizará este jueves 7 de diciembre a las 20 hs en el Teatro de Prosa. Los jóvenes músicos interpretarán, a modo de cierre de ciclo, a autores como Vivaldi, Fauré, Prokovief, entre otros. Entrada libre y gratuita.

Por primera vez en el año, cuerdas y vientos fusionarán sus talentos e instrumentos en un repertorio donde violas, trombones, trompetas y oboes se lucirán en este encuentro musical. Los elencos de cada formación deleitarán al público con obras seleccionadas de un repertorio universal, incluyendo composiciones de maestros como Antonio Vivaldi, Gabriel Fauré, Tomasso Albinoni, entre otros.

La velada comenzará con la presentación de la Orquesta Juvenil del Parque, dirigida por la batuta del Maestro Diego Salazar Henning, que interpretará obras maestras como el "Concierto en Sol Mayor" de Antonio Vivaldi y la emotiva "Elegía para violoncello y Orquesta, Op. 24" de Gabriel Fauré. A continuación será el turno de los estudiantes del Taller de Metales, quienes interpretarán piezas como el "Himno cuando suena la trompeta" de James Milton Black y la vibrante "Danza de los sables" de Aram Khachaturian, bajo la dirección del Maestro Nelson Bouzigues.

El clímax de la noche llegará con la tercera parte del concierto, cuando el Ensamble de la Orquesta Juvenil y el Taller de Metales sorprenderán con obras como la "Fanfare pour précéder La peri" de Paul Dukas, el encantador fragmento de "Montescos y Capuletos de 'Romeo y Julieta'" de Sergei Prokofiev, y la emocionante música de la película Avengers de Alan Silvestri, conocido por sus numerosas colaboraciones con Robert Zemeckis, especialmente en Forrest Gump, la trilogía de Back to the Future, Contact, Náufrago, The Polar Express y Beowulf.

Esta oportunidad única e imperdible está dedicada para los amantes de la música de cámara con la cual se sumergirá al público en la majestuosidad musical que ofrecen estos jóvenes artistas del Parque del Conocimiento