La Scaloneta ya tiene a sus rivales

La selección argentina, vigente campeona, nueve integrantes de Conmebol y seis invitados de Concacaf conocieron a sus rivales para la Copa América 2024, que se dispiutará en Estados Unidos.



La Scaloneta quedó emparejada con Perú, Chile y Canadá o Trinidad y Tobago, que deben jugar un partido de repechaje, que se definirá en marzo.



Justamente de ese partido saldrá el equipo con el que el conjunto argentino, actual campeón de la Copa América, debutará el 20 de junio del año que viene en Atlanta.



Luego, el 25 de junio, Argentina irá ante Chile en el Met Life de Nueva Jersey, el mismo escenario en el que perdió la Copa América Centenario en 2016.



El último partido de la fase de grupo será el 29 de junio en Miami y ante Perú, a priori el rival más débil del grupo A.



En medio de la tensión porque el mes pasado Lionel Scaloni puso en duda su continuidad al frente de la Selección, el DT y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, se reunieron en la previa del sorteo (ver Hubo reunión...).



Justamente el entrenador argentino fue el encargado de poner a la Copa América en el centro del sorteo y avisó que “La Selección está bien, ojalá se vuelva a ganar”.



Luego de presentarse a Capitán, la mascota del certamen, y a Cumbre, la pelota oficial de la Copa América, se realizó el sorteo de los emparejamientos para el torneo que comenzará el 20 de junio del próximo año.



En el grupo B estarán México, Ecudor, Venezuela (dirigida por el argentino Fernando Batista) y Jamaica.



Estados Unidos será cabeza de serie del grupo C, que compartirá con la Uruguay de Marcelo Bielsa, Panamá y Bolivia.



En el grupo D estará Brasil, Colombia (con el DT argentino Néstor Lorenzo), Paraguay (con Daniel Garnero como entrenador) y un equipo de la Concacaf, que saldrá de del repechaje entre Honduras y Costa Rica, que se disputará en marzo.



“No hay nada raro”

Luego del sorteo, Scaloni tomó la palabra tras la conferencia de prensa en el Maracaná tras el triunfo argentino ante Brasil, en el que puso en duda su continuidad y destacó que “no hay nada raro”.



“Estoy acá porque soy el entrenador. Es un momento personal para pensar y todavía estoy en eso. No hay nada que definir, simplemente analizar todo lo que logramos. No hay nada raro”, avisó Scaloni.



“Los jugadores están bien, la Selección está bien y ellos necesitan un entrenador a la altura de ellos. Es un momento para pensa. No tengo plazos y la relación con el presidente siempre fue perfecta. Es una decisión mía de pensar junto al cuerpo técnico”, agregó.



“Si el cargo (de entrenador de Argentina) es importante y tiene tanta trascendencia, hay que pensar porque lo que se viene es exigente. Es momento para pensar porque hay tiempo para el próximo encuentro con la Selección. Hablé con Messi y quedé en volver a hablar porque es el capitán y tengo una gran relación con él”, se despidió Scaloni.



En marzo habrá fecha Fifa y Argentina tendrá pruebas para preparar la Copa América, el próximo gran certamen para la Scaloneta.

Copa América

Grupo A

1° fecha

20-6-24 en Atlanta

Argentina-Canadá o Trinidad y Tobago

21-6-24 en Texas

Perú-Chile



2° fecha

25-6-24 en Nueva Jersey

Chile-Argentina

Perú-Canadá o Trinidad y Tobago



3° fecha

29-6-24 en Miami

Argentina-Perú

Canadá o Trinidad y Tobago-Chile



Grupo B

1° fecha (22-6-24)

México-Jamaica

Ecuador-Venezuela



2° fecha (26-6-24)

Ecuador-Jamaica

Venezuela-México



3° fecha (30-6-24)

Jamaica-Venezuela

México-Ecuador



Grupo C

1° fecha (23-6-24)

Uruguay-Panamá

Estados Unidos-Bolivia



2° fecha (27-6-24)

Uruguay-Bolivia

Panamá-Estados Unidos



3° fecha (1-7-24)

Bolivia-Panamá

Estados Unidos-Uruguay



Grupo D

1° fecha (24-6-24)

Colombia-Paraguay

Brasil-Costa Rica u Honduras



2° fecha (28-6-24)

Colombia-Costa Rica u Honduras

Paraguay-Brasil



3° fecha (2-7-24)

Paraguay-Costa Rica u Honduras

Brasil-Colombia

Hubo reunión entre Scaloni y Chiqui Tapia

Claudio Tapia, presidente de la AFA, mantuvo una breve reunión con Lionel Scaloni, la primera desde que el DT puso en jaque su permanencia al frente de la selección argentina, en la previa al sorteo de la Copa América 2024 en Miami.



El Chiqui Tapia y el entrenador de la Albiceleste se cruzaron antes del evento de Conmebol, en Miami. Según trascendió, no llegaron a ninguna definición respecto de la continuidad del técnico en el conjunto nacional y símplemente quedaron en mostrarse juntos y en buenos términos durante la ceremonia del sorteo del certamen continental.



Cuando se dé ese cónclave fundamental, buscarán limar algunas asperezas y se centrarán en la programación previa al certamen continental, que incluye la resolución de temas de logística y amistosos.