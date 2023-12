Tacurú pone en marcha su tradicional seven

viernes 08 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Tacurú Social Club llevará a cabo este fin de semana la edición número 41 de su tradicional Seven a side, competencia que se disputará entre hoy y mañana en el club de Miguel Lanús.



La actividad de rugby reducido, que contará con la presencia de clubes de Buenos Aires, Entre Ríos, Misiones, Formosa y Paraguay, se pondrá en marcha a partir de las 16 con los partidos de la etapa clasificatoria para las diferentes copas de oro, plata y bronce. La definición será mañana.



El club anfitrión buscará revancha de lo sucedido el año pasado, cuando cayó en la final por la copa de oro ante Mercedes RC de la provincia de Buenos Aires.



Luego de los partidos de clasificación que se jugarán durante toda la tarde, se realizará el tradicional tercer tiempo y mañana, una vez finalizado el torneo, se llevará a cabo un fiesta para todos los participantes del certamen e invitados.



Sin clubes de Urne

Una de las particularidades negativas que tendrá esta edición del seven del Tacurú es que no contará con clubes representantes de la Unión de Rugby del Nordeste (Urne), debido al conflicto de intereses y los cortocircuitos que se generaron a lo largo del año entre los representantes de Chaco y Corrientes con los de Misiones.



Durante todo el 2023, los clubes de la Urne decidieron no participar en los campeonatos organizados por la Urumi y solamente se cruzaron en el Regional del NEA, pero en la categoría mayores, ya que los de la tierra colorada no estuvieron habilitados para jugar en formativas.