La increíble historia de un cordobés siembra maní en el desierto del Sahara

jueves 07 de diciembre de 2023 | 18:09hs.

Nicolás Barrio es oriundo de General Cabrera (Córdoba) y viene de una famila de contratistas maniseros. Siempre trabajó en el campo pero su deseo era viajar, conocer otras culturas y cosechar experiencias nuevas.

Ese sueño lo llevo a recorrer diferentes países alrededor del mundo. Y es así que un día, su profesión y su sueño trashumante se encontraron en un mismo lugar, el Desierto del Sahara (África).

Es la primera vez que se siembra maní en esa región y Nicolás es el responsable de transmitir su experiencia y conocimiento del cultivo a los que hoy son sus compañeros de trabajo. Y asegura que desde el primer día fue recibido con mucho cariño. “Estoy viviendo un sueño” contó Nicolás.

El contacto que lo llevó a ser un pionero en la producción de maní en Argelia fue CyS Agro, una empresa de General Deheza que vendió una cosechadora (Amadas) en la zona. "Acepté con muchas dudas porque es un país complicado en cuanto a información, pero desde el primer momento que aterrizamos me encontré con la primera persona que me contrató y fue increíble".

"Me aceptaron muy fácil. Te brindan todo lo que tienen y son muy amables y extrovertidos", relató. El idioma allí es en un 60% francés y en un 40% árabe, pero Nicolás usa el inglés para comunicarse mientras aprende.

"Como en las películas"

"El maní se hace en el corazón del Sahara, es como se ve en las películas en donde están los camellos y las dunas. El clima en el verano son de mínima 40 grados y de máxima 65. Por la noche suele bajar algo la temperatura y no llueve directamente. Ahora estamos en época de lluvia y casi no hay agua, pero se usa riego por pivot", relató y explicó que el agua se extrae a unos 300 metros de profundidad.

El gobierno apoya mucho a la actividad agrícola y tienen mucho petróleo, por lo que la energía es muy económica.

Los que contrataron a Nicolás son dos personas. Una de Egipto que se dedica a hacer maní y que se contactó con un empresario de Argelia para iniciar el proyecto. "Lograron hacer una compañía juntos, es la primera siembra y cosecha de maní que se hace en el país".

Actualmente es una cosecha al año, pero teóricamente se apunta a hacer dos cosechas por temporada. La variedad de maní es una especial, que es de Egipto pero que se hizo en Israel. La cosecha se usa para consumo final. "Es una planta rastrera, más pequeña que la que se conoce en Argentina", relata el jóven. En tanto, el rinde es de 30 qq/ha.

Sin agroquímicos

"No cuentan con ninguna enfermedad ni maleza, no usan agroquímicos. Por el clima hostil no crece otra especie que no sea el maní que se siembra", agraga Nicolás y cuenta también que mezclan fertilizante en el riego.

"Todavía no existe ni una descascaradora de maní en el país. No tienen ninguna planta para procesarlo y lo exportan como sale del lote", agrega.

"Es muy lindo el destino, porque pude compartir vivencias muy lindas que me llenan en distintos aspectos. Gente que camina el desierto y me han abrazado y me contaron historias increíbles. Quiero quedarme un tiempo más, por lo menos un mes más. Quieren que vuelva unas cinco veces al año", comentó a Todo Agro.

"Todo depende de lo que siga sintiendo mi corazón, creo que voy a volver porque la gente es hermosa", concluye.