Santo Tomé: advierten que quitarán licencias de conducir de otros municipios que no coincidan con el domicilio del DNI

jueves 07 de diciembre de 2023 | 17:33hs.

El director de Tránsito y Monitoreo de Santo Tomé, dr. Raúl Ríos advirtió que el domicilio real, del DNI y de la licencia no coinciden, inmediatamente caduca la licencia. Habrá controles intensivos todo el verano

El funcionario indicó que, respecto a la licencia de conducir, "el Sistema Nacional no le permite renovar si tiene infracciones en alguna parte del país, de las provincias o municipios que están adheridos a la Ley de Tránsito. Si tiene infracciones, por más que nosotros queramos emitir la licencia el sistema no permite avanzar. Deben cancelar las multas. Pasadas 72 horas impacta en el sistema nacional, y ahí recién se libera para que se pueda continuar el trámite de la licencia nacional".



En este sentido, Ríos dijo: "vemos que muchos están acudiendo a municipios de ciudades vecinas a sacar la licencia, municipios que no están adheridos a la Ley Nacional, y por lo tanto, no cumplen con los requisitos de la mencionada ley. Lo más común que se ve en la ciudad es que no hay coincidencia entre el domicilio real donde vive la persona, el domicilio del DNI y el que tiene declarado en la licencia. Y eso es un problema, porque por ley si los domicilios no coinciden, la licencia caduca, es como que no tuviera la licencia".



Por otro lado, el director de Tránsito y Monitoreo Municipal dijo que el Municipio de Santo Tomé está buscando alternativas para que el ciudadano "pueda sacar su licencia de todos modos, pese a las multas. Esto no quiere decir que le quite las multas, sino que le va a dar una solución alternativa hasta que la persona resuelva el tema de sus multas".

Circular con toda la documentación

Ríos dijo que estamos entrando en el último mes del año, un mes con mucho movimiento, por lo que es bueno tener en cuenta algunas cosas.

"Los requisitos básicos que se necesitan para poder circular, ya sea en ruta como en la ciudad, que son: licencia, cédula verde y seguro. Y si hay personas que manejan otro tipo de vehículos que no sean automóvil común, debe tener una licencia acorde a eso", aclaró.

Después es necesario contar con "matafuegos y baliza, la cantidad de personas que pueden ir según la cantidad de cinturones que tenga, los menores de diez años deben ir detrás, cuidar de no modificar el vehículo y mantener los sistemas de seguridad originales".



En el caso de las motocicletas, afirmó que los dos ocupantes deben llevar casco, y no ir más de la cantidad de personas permitidas. "Es decir, no pueden ir dos personas adultas y un niño", recalcó.

Infracciones

Entre las cosas que se ven seguido en la ciudad figura que no se respeta la prioridad de paso. "El conductor debe ceder el paso a quien viene por la derecha, salvo algunas excepciones. En la ciudad quien viene por la derecha tiene paso, salvo que haya una señalización específica que indique otra cosa, o que venga un patrullero o una ambulancia. Esto hoy acarrea una serie de accidentes".

Otro tema es el adelantamiento, "si uno va a pasar a otro vehículo lo debe hacer por la izquierda. Acá el grave problema es que se adelantan por la derecha, y a gran velocidad, en una esquina, eso es terrible".

La velocidad permitida también es objeto de cuestionamiento. "En la ciudad la velocidad máxima es de 40 km por hora, pero frente a una escuela, hospital, o lugar de mucha concurrencia, es 20 km por hora, porque se pone en grave riesgo al público que transita en la zona", dijo.

Otra falta común que comete la gente es cruzar semáforos en rojo. "Llegan al semáforo, está en rojo, mira, y si no viene nadie, pasa. Y está pasando en rojo. O llegan a la esquina, está en amarillo, pisa el ascelerador y se manda", recalcó.

Entre las infracciones comunes Ríos nombró circular en contramano. "En moto circulan en contramano, o por la vereda, o los vehículos estacionan en contramano, es una falta muy común. Y en moto, la gente va sin casco, o van tres personas y lleva casco solo una, o que andan a una velocidad inmanejable, o hacen zigzagueo riesgoso en la ciudad, que puede terminar muy mal", enumeró.

Controles

En este sentido, Ríos indicó que se van a intensificar los controles en todo el período estival. "Estamos trabajando en los accesos, con una gran colaboración de la Agencia Nacional de Seguridad Vial con base en el puente. Reforzamos los equipos y trabajamos en conjunto".

Raúl Ríos dijo que van a "elevar a cuatro controles por semana, intensos, grandes, controlando lo que se controla siempre: la documentación, elementos de seguridad del vehículo, y alcoholemia".

Llamó a la ciudadanía a respetar las normas y actuar de manera responsable. "Todo depende de nosotros", remarcó.