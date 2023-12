"Merecías mejor suerte", la despedida de Lula a Alberto Fernández

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, abrió hoy la 63ª edición de la Cumbre de Jefes de Estado del Mercado Común del Sur (Mercosur), en Río de Janeiro y tuvo palabras de agradecimiento para el mandatario argentino saliente Alberto Fernández.

"Tuviste que afrontar una pandemia y una sequía, merecías mejor suerte. Nunca olvidaré el gesto de que me visitaste en 2018. Nunca lo olvidaré. Este compañero que me precedió como presidente del Mercosur y que trabajó activamente para fortalecer la la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños) y de la Unasur (Unión de Naciones Suramericanas) merece todo nuestro reconocimiento", resumió parte de su discurso Lula en su cuenta de la red social X (antes Twitter).

Deixo uma palavra de agradecimento ao Presidente @alferdez. Eu nunca vou me esquecer do gesto de você ter me visitado em 2019. Nunca vou esquecer. Esse companheiro que me antecedeu na presidência do Mercosul e que atuou ativamente no fortalecimento da CELAC e defesa da UNASUL,…