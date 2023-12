Fuego cruzado por la presidencia de la Femad

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

La Asamblea Extraordinaria de renovación de autoridades de la Federación Misionera de Automovilismo Deportivo (Femad), que se realizó el jueves 23 de noviembre en Apóstoles, fue muy convulsionada.



Ahora deberá resolver Personas Jurídicas, que estuvo presente con un veedor por pedido del Automóvil Club Misiones (ACM) y el Automóvil Club Oberá (ACO), quién estará al frente de la federación.



Según se pudo saber los clubes resolvieron no hablar del tema hasta finalizado el campeonato Misionero de Pista, con la finalidad de no perjudicar el final de la temporada deportiva.



En la asamblea del 23 de noviembre, el presidente Oscar Mieres presentó el orden del día e indicó que todos los clubes estaban habilitados para votar y que tanto el Automoto Club Enrique Seeber de Eldorado, como el Auto Club Apóstoles (ACA), habían mandado sus mandatos por correo electrónico, algo que no pudo demostrar ante el pedido de los presidentes el ACM, Germán Cortese y del ACO, Guillermo Lillieskold.



El ACM y el ACO, presentaron los papeles pedidos por el Estatuto de la Femad, y dejaron constancia que los clubes de Eldorado y Apóstoles no habían presentado sus papeles y tampoco habían realizado carreras en los últimos tres años, por lo que no estaban habilitados para votar.



A la hora de votar, Mieres indicó que no se había presentado ninguna lista en tiempo y forma por lo tanto el Estatuto indica que se debe prorrogar el mandato de la actual conducción, pero Cortese presentó una lista presencial llevando como presidente a Guillermo Lillieskold. Personas Jurídicas deberá decidir el destino de la Femad.