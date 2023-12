Las elecciones en Boca, en suspenso

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

La Cámara Civil rechazó ayer la recusación de la jueza Alejandra Abrevaya en el expediente por el cual se suspendieron las elecciones en Boca y el Tribunal de Apelaciones aún tiene que resolver si mantiene o no la medida cautelar que impidió a los socios elegir al próximo presidente del club.



La Sala E de la Cámara Civil resolvió “rechazar las recusaciones con causa deducidas los días 1 y 4 de diciembre de 2023” contra la jueza Abrevaya.



En el fallo el tribunal también ordenó al juez Sebastián Font, que había salido sorteado, que “eleve las actuaciones principales” a esa sala “sin más trámite”.



En la misma resolución, los jueces buscaron imprimirle celeridad al análisis de la medida cautelar apelada por el oficialismo por lo que le dieron tiempo hasta hoy a la oposición para que presente sus argumentos en favor de sostener la medida.



“De acuerdo con la urgencia que denota la cuestión debatida en los autos principales, por excepción, confiérase traslado a la parte actora por un día de los fundamentos del recurso de apelación deducido por la parte demandada el 1° de diciembre de 2023”, sostuvieron los jueces.



En este contexto, quedó en manos de la Sala E de la Cámara Civil la decisión respecto de cuándo se harán las elecciones: si cae la medida cautelar los comicios podrían ser el domingo 17 de diciembre; si es ratificada, las elecciones quedarán postergadas hasta que la jueza Abrevaya resuelva sobre la cuestión de fondo vinculada a la denuncia de la oposición.



Boca debía haber llevado adelante sus comicios el domingo pasado en la Bombonera, en elecciones en las que competían dos listas: la del oficialismo encabezada por Juan Román Riquelme y Jorge Amor Ameal, y la oposición que proponía a Andrés Ibarra y Mauricio Macri.



No obstante, una denuncia ante la Justicia de la oposición alegando que había más de 13.000 socios activos que no deberían votar por haberse asociado de manera ilegal y en perjuicio de los adherentes, motivó que se suspendan las elecciones.



En ese contexto, el caso de Boca lo tomó en principio la jueza Alejandra Débora Abrevaya, quien fue recusada por el oficialismo y además cuestionada por Riquelme, y se designó en segunda instancia a la jueza Adriana Romero, quien por ser socia activa del club se excusó y no aceptó tomar la causa, después de ser expuesta también por el actual vicepresidente xeneize en un programa del Canal de Boca.



Más allá de la reciente designación del juez Sebastián Font, al mismo tiempo la Sala E de la Cámara Civil, integrada por José Benito Fajre, Ricardo Li Rosi y Marisa Sorini sigue analizando la continuidad o no de Abrevaya al frente del expediente.



Abrevaya, quien suspendió las elecciones en Boca programadas para el domingo pasado por una medida cautelar a raíz del mencionado reclamo por parte de la oposición por supuestas irregularidades en el padrón, denunció que recibió amenazas de muerte y se encuentra con custodia policial.

Macri atacó a Riquelme y al kirchnerismo

En una conferencia de prensa en la que los candidatos a presidente, Andrés Ibarra, y a vicepresidente, Mauricio Macri, de Boca, el expresidente de Argentina cuestionó la movilización del domingo en respaldo a Juan Román Riquelme y consideró que la situación “pone en verdadero peligro” al club.



“El banderazo fue liderado por toda la dirigencia kirchnerista y él estuvo escoltado por la barrabrava. Todo duele. Ahora es un club tomado por la arbitrariedad de Riquelme y sus hermanos. Es muy doloroso lo que sucede. Esto pone a Boca en verdadero peligro”, expresó el candidato opositor.



Por otro lado, Macri contó que "presenté una denuncia porque mi hija fue amenazada públicamente” y que esto "no se puede dirimir de esta manera".