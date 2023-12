Colón pidió la nulidad de su descenso

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

A casi una semana del partido desempate contra Gimnasia, los dirigentes de Colón pidieron ante la AFA la nulidad de su descenso aduciendo que se cambió el reglamento del torneo en plena disputa (se quitó un descenso).



El escrito argumenta que la modificación debió hacerse por el Comité Ejecutivo y no por Asamblea. Además, se refiere a que en la misma Asamblea no estaban todos los representantes presentes, ya que Talleres estaba ausente, por ejemplo. Y que cuando se modificó el descenso, el reglamento no especifica qué sucede si el mismo equipo es el último por promedios y por tabla general.