El cara a cara quedó postergado

jueves 07 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni y el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tenían planeado acercar posiciones durante el día de ayer, antes del sorteo de la Copa América, pero la reunión no se hizo por decisión del DT.



Ayer, en Miami, estaba planeada una reunión trascendental para el futuro de la selección argentina, en la que el presidente de la AFA, se encontraría cara a cara con el entrenador, Lionel Scaloni, por primera vez desde que el DT pusiera en jaque su permanencia al frente del equipo campeón del mundo. Sin embargo, se postergó.



Finalmente, por una cuestión personal que se desconoce, el oriundo de Pujato llegará recién hoy a Florida cerca de las 14, apenas cinco horas y media antes del sorteo de la fase de grupos de la Copa América 2024 y la reunión no tendrá lugar por el momento.



A poco más de dos semanas de sus palabras, el horizonte parece más despejado. Si bien es un hecho que Scaloni seguirá al frente del equipo al menos hasta que finalice la Copa América y por eso estará presente en el evento que se desarrollará hoy desde las 21.30, no se realizó la reunión esperada.



Las claves de la charla que planificaron con Tapia buscarían limar alguna aspereza y apuntaría a la programación previa al certamen continental, que incluye la resolución de temas de logística y amistosos. En la fecha Fifa de marzo, el DT tiene ganas de jugar contra equipos de Europa, para subir el nivel de exigencia. En AFA tenían una oferta de China y la opción de ir a Estados Unidos.



Luego del certamen continental, que sí marcará el adiós definitivo del campeón del mundo Ángel Di María, nadie puede aseverar a ciencia cierta qué será del padre de la histórica Scaloneta.