“El Mundial de Suecia 2024 es mi gran objetivo”

miércoles 06 de diciembre de 2023 | 6:06hs.

A sus 70 años Atilano Ledesma se encuentra en su mejor momento. A pesar de comenzar a entrenar hace dos años, el atleta se propuso competir en el alto rendimiento.



Tanto fue el crecimiento repentino que recientemente el misionero logró quedarse con tres medallas de oro en el XXI Campeonato Sudamericano de Atletismo Máster de Pista y Campo que se celebró en Lima (Perú), batiendo dos récords nacionales en los 100 y 200 metros.



Sin dudas este 2023 quedará marcado en su vida y Atilano compartió con El Territorio sus experiencias, vivencias y reveló su secreto: “Un incentivo muy grande y lindo para realizar actividad física es el grupo, los que te rodean e impulsan a entrenar, sin ellos es muy difícil. Hay una motivación extra cuando estás rodeado de un entorno que te tira para adelante”.



El inicio al atletismo

En primer lugar, el atleta misionero comentó que toda su vida jugó al fútbol de manera amateur. “Juego con un grupo de 30 amigos que nos conocemos de toda la vida y nos divertimos en el Parque de la Ciudad. Siempre cuando terminamos el fútbol veía que estaban entrenando en la pista de atletismo vieja -la pista de tierra- y se me iba despertando ese interés por animarme a correr los 100 metros con ellos.



“Lo que me motivó a comenzar a entrenar también es que sabía que tenía un plus. A mí me fue muy bien en la secundaria en los cuatro años, entonces estaba un poco más seguro de que podría lograrlo”.



“En la secundaria estudié en el Colegio Nacional, fui tricampeón regional de 100 metros llanos, bicampeón en salto en largo y arranqué en el año 70 e integré la posta 4x100 en mi primer año de competencia para la provincia de Misiones en un Regional”.



“En el año 73 terminé el colegio y prácticamente en ese tiempo el atletismo no era tan fuerte en la provincia y se fue diluyendo hasta que dejé las competencias”, agregó.



Para lograr la preparación y la adaptación física de Atilano después de muchos tiempo fuera de las competiciones del atletismo, fueron fundamentales los atletas misioneros que lo acompañaron, como el caso de Fabián Lovera, quien es el que dirige los entrenamientos, y Ana “Coca” Rocabert.



La hazaña en Lima

El deportista misionero llegó a Perú para cerrar la temporada de la mejor manera en una de las competencias más importantes que se desarrolló del 18 al 26 de noviembre pasado en la ciudad de Lima.



Ledesma participó del Sudamericano en varias disciplinas en la categoría M70 años. Así, en los 100 metros llanos terminó primero con un tiempo de 13,84 segundos rompiendo el récord nacional, superando a siete atletas que representaron a Bolivia, Brasil, Ecuador y Turquía, y consiguiendo la presea dorada en la máxima competencia de velocidad.



Sin tener mucho descanso, en menos de 24 horas Atilano, como si aún corriera en la pista de la recordada laguna San José en sus años de intercolegiales, volvió a consagrarse en el primer lugar del podio en los 200 metros llanos nuevamente con un récord nacional -28,98- , y, además, se colgó la presea dorada en el salto en largo con un registro de 4,19 metros.



“La verdad que fue muy emocionante este Sudamericano de atletismo Master y sobre todo cuando en el podio sostenía la bandera argentina y escuchaba el himno. Fue algo increíble, una experiencia que jamás voy a olvidar”, dijo.



“Si bien me preparé para ganar en salto en largo, creo que obtener las tres medallas doradas en las competencias que me presenté fue algo sorprendente y ahora estoy más motivado que nunca”. expresó Atiliano.



Mundial de Suecia 2024

El misionero actualmente ocupa el 15º lugar en el ranking mundial de los 100 metros llanos y se preparará con la ilusión de poder competir en el Mundial de Suecia 2024 que se realizará en el mes de agosto.



Con respecto al próximo año, explicó que “si todo va bien, ya se está impulsando un torneo similar al Grand Prix Mercosur, pero de carácter más Sudamericano en Concepción del Uruguay... para el mes de abril”.



“Sería mi primera competencia internacional fuerte del año y además van a estar todos, van a venir de toda Sudamérica otra vez”.



“Después creo que ya se nos viene el Mundial, no sé si la fecha nacional va a ser antes del Mundial o después del Mundial. Pero la mirada al año que viene es competir al máximo nivel”.



Para finalizar, destacó el apoyo de su familia y sobre todo de su esposa, quien es un pilar fundamental en su vida, y alentó a los jóvenes y adultos a sumarse a las actividades deportivas.



“A los jóvenes, a los chicos, a los más grandes, ojalá que algún día comencemos a tener realmente un semillero de atletas como la provincia tiene que tener. Estamos viendo que poco a poco va creciendo y ese es el camino que debemos continuar, demostrando que a pesar de los años la pasión sigue intacta y que mantener un estilo de vida le permite cosechar logros importantes”, cerró.