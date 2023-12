Elon Musk publicó una entrevista de Javier Milei en sus redes sociales y el presidente electo le respondió

Elon Musk, el hombre más rico del mundo y muy activo en redes sociales –de hecho, es el dueño de X, antes conocida como Twitter–, republicó este martes un fragmento de una entrevista del presidente electo de la Argentina, Javier Milei, en la que criticaba duramente el concepto de justicia social. El líder de La Libertad Avanza (LLA) se hizo eco de la repercusión que tuvo el video compartido por el magnate sudafricano y le contestó: “Tenemos que hablar, Elon...”.

“En primer lugar, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas, que es: ‘Cuando vos ponés la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos ponés la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucho de ambas’”, comienza diciendo Milei en un extracto de una entrevista con Jorge Asís en A24, que la cuenta de X Milei Explains subtituló en inglés.

“El propio John Stuart Mill señalaba que una sociedad que hace tanto hincapié en la igualdad, a la postre se vuelve una sociedad de saqueadores y se hunde. Esa es la historia de la Argentina”, continúa el presidente electo, quien asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre.

Por último, hace un fuerte descargo en contra del concepto de justicia social, algo que Musk pareciera avalar al compartir la publicación. “El punto es que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. ¿Porque cuál es el gran logro del liberalismo? El gran logro del liberalismo es haber logrado la igualdad ante la ley. Es decir, la ley es la misma para todos. Cuando vos vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso, vos en el fondo lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona”, argumenta Milei.

We need to talk, Elon... https://t.co/k3OjEsp24E