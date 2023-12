Referente de Vialidad y vecinos evaluaron los daños de la Ruta 94

martes 05 de diciembre de 2023 | 11:30hs.

El minucioso recorrido derivó en un informe técnico sobre la Ruta Provincial 94, que denota lo siguiente: "ante la situación suscitada debido a la creciente del Río Uruguay, la cual ha ocasionado deterioros en el puente del arroyo Itacuá, motivo por el cual se haya interrumpido el tránsito a todo tipo de vehículos desde el día 23 de noviembre del corriente año".

Agrega que "ante la persistencia de esa interrupción del tránsito como vecino y debido a mi actividades anteriores, y debido a la reunión que mantuvimos todos los vecinos del paraje y el en el cual adjuntamos nuestras pertinentes firmas, donde solicitaron mi apreciación respecto al estado actual de dicho puente, considerando que ya ha bajado notablemente el nivel del agua, y por ello se pudo visualizar el estado actual del mismo".

En este sentido, el informe expresa que: "la loza de aproximación Norte, L.D. (larga distancia) del mencionado puente existe una socavación debajo de dicha loza, no superior a los 0.30 metros (que sería la distancia entre la loza y el terreno existente). Dicho terreno se puede observar en las fotografías la colocación de vigas de madera rollizas colocadas paralelamente, observándose que debajo de ella no existe socavación, es decir terreno firme, obviamente en estado de humedad".

Agregan que "en el L.I. (longitud) del mencionado lado norte, no se observa socavación alguna (en la loza de aproximación). En las fotografías se puede apreciar que los gaviones de protección a la estructura de la alcantarilla están cumpliendo su función normalmente, no fueron desplazados ni desmoronados, lo que presupone que la protección está intacta".

El texto afirma que también se puede observar que la calzada no presenta grietas ni fisuras, lo que indicaría que la base de asiento no fue afectada. "Respecto a la fisuras que se observan, estas se produjeron ante el acceso de la senda peatonal, debido al descalce producido por las aguas, las cuales se pudieron apreciar (fotografías adjuntas) no superan los 0.30 más". Y agrega: "Basándonos también en las fotografías panorámicas no se observan detalles de deterioros visibles".

Situación hidrológica

Defensa Civil Municipal indica que la altura del Río Uruguay en el puerto de Santo Tomé en el día de la fecha a las 7 horas fue de 9,08 metros bajando a un ritmo de 3 cm por hora.

En puertos aguas arriba: El Soberbio, San Javier y Garruchos se encuentran en bajante, mientras que Alba Posse y puerto Concepción se encuentran creciendo.

Además, la represa Foz Do Chapecó evacuó 4.747m3/s. La lluvia acumulada de lo que va de diciembre es de 55 mm, según datos suministrados por Prefectura Santo Tomé.