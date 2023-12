Siglo XXI y Capri igualaron la serie

martes 05 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El conjunto posadeño de Capri se repuso de la derrota del viernes y venció al campeón Tirica, de Eldorado, por 66-55, dejando la llave de semifinales 1-1.



Bello, con 17 puntos, fue el máximo anotador en el ganador, mientras que en el local Hofbauer y Moscoso marcaron 10 cada uno. Mañana se definirá al finalista en la capital provincial.



El juego se vivió como una final, nervios e imprecisiones por momentos, reflejaron la importancia de un choque de semis. Y la cancha de la Unión Cultural Eldorado no decepcionó con un buen marco para acompañar a Tirica.



Después de una primera mitad muy pareja (30-30), Capri salió con todo desde el vestuario para lastimar fundamentalmente de la mano de Bello, bien acompañado por Soria. El parcial fue 6-16 ante un Felino que no tuvo reacción ante la embestida de su rival.



Tirica no pudo asimilar el golpe del segmento anterior como para dar vuelta la historia. Si bien intentó descontar con Moscoso, Juampi Rojas y Villar, no alcanzó. Los de Horacio Santa Cruz manejaron los tiempos para cuidar el resultado y llegar al final con una brecha 66-55 que le permitió igualar la serie de semifinales y seguir soñando.



Los goleadores del Azurro fueron Bello con 17 puntos, seguido de Soria 15, Ramírez y Pierotti 10 cada uno. Por su parte, en el anfitrión Hofbauer y Moscoso anotaron 10 unidades.



Por la otra llave, el elenco de Puerto Rico, Siglo XXI, le ganó el domingo con claridad a Tokio en su casa por 96 a 72 e igualó la semi 1-1. Los mayores anotadores fueron Brandt 18 y Schoffen 18, mientras que Venialgo, Hillebrandt y Friedrich fueron los más destacados en la victoria aurinegra.



Gallardo, con 15 puntos, fue el más efectivo para el Nipón. El duelo decisivo se disputará mañana en el Jorge Yamaguchi de Posadas, a las 21.30.