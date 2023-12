Es productor musical, superó un cáncer y creó un sello para impulsar a otros a grabar

martes 05 de diciembre de 2023 | 1:30hs.

“La música cura”, afirmó Lucas Ezequiel Leria (21), productor musical de la localidad de Campo Grande, que experimentó en primera persona esta propiedad maravillosa del arte de la sonoridad.



En la pandemia, Lucas tuvo un diagnóstico de cáncer, y afrontó los duros momentos del tratamiento y dos cirugías con el amor de su familia y con el apoyo de su pasión por la música, según relató. “Hoy estoy muy bien gracias a Dios, estoy curado, superé el cáncer con el acompañamiento primero de mi familia y también encontré en la música un apoyo fundamental en esos días muy difíciles y me aferré”.



Investigar y aprender

El joven que fue ampliando conocimientos y destrezas en su campo profesional precisó que estudió producción musical investigando de manera autodidacta y tomando cursos virtuales, y en línea se conectó con colegas de distintas partes del mundo que hoy son amigos y amigas con los que intercambia saberes, ideas y lo que le posibilitó también que lo convoquen para integrar proyectos laborales.



“Yo me largué a cumplir mi sueño con la música, cuando comencé hace más de cinco años no había contenidos en castellano, así que empecé a aprender inglés y portugués para aprender a producir, aprender a manejar programas y todo lo relacionado con la producción musical”, precisó.



Esta búsqueda y su gusto por la música en inglés de todas las épocas y géneros lo llevaron a aproximarse al idioma. “A mí me encanta la música en inglés, es lo que más escucho y todo eso me llevó a aprender el idioma y me sirve para trabajar ya que al conectarme con personas del exterior uno va mostrando su trabajo y te van convocando. Este trabajo es muy de recomendaciones y de mostrar en redes lo que hacés como un portfolio para darte a conocer”.



Entre sus labores más destacadas Lucas describió su participación en el equipo de producción del tema Respirar en la versión de Miranda!



“Eso fue hace unos años y llegué a ese trabajo porque me invitaron a ser parte del equipo”, contó. También fue uno de los productores de la artista peruana Leslie Shaw.



Discográfica propia

Otro proyecto que tiene a Lucas muy comprometido y entusiasmado es la expansión de su sello discográfico Digital Mob que creó hace un año y con el que busca inspirar y acompañar a nuevos artistas a grabar su música. “Soy productor musical, arreglador, compositor, mezclo instrumentos y voces y creo que con todo esto puedo ayudar a jóvenes y no tan jóvenes que quieran grabar su música en nuestra provincia y desde cualquier lugar, porque hoy mediante la tecnología podemos comunicarnos”, relató. Lucas da a conocer su trabajo en redes y plataformas. Foto: Instagram

Lucas intervino este año en un concurso de fomento para trabajadores de cultura convocado por el Ministerio de Cultura de la Provincia y de esta manera ganó un fondo y compró equipos, una silla gamer y acondicionó su estudio al que agregó placas para mejorar la acústica. “Estoy agradecido al Ministerio de Cultura de la provincia que me dio esa posibilidad de poder mejorar el equipamiento”, indicó.



Y recordó que cuando empezó este camino musical sólo contaba con una computadora básica y “bastante lenta” y tenía que tener mucha paciencia “no me quejo porque así comencé, nadie tiene todo de buenas a primera”.



“Lo que voy ganando, incluso hago trabajos para el exterior que me pagan en dólares, lo invierto en mejorar mis equipos, porque sé que este es mi mundo, es a lo que me quiero dedicar y ser cada día mejor, es un trabajo que requiere constancia y mucha dedicación”, manifestó.



El muchacho está rodeado de plantas frutales y decorativas y la paz del estudio que cada tanto se quiebra por dos mascotas. Un gato y un perro. “Cuando hay amor y buenas vibras, uno hace lo posible por estar bien. Para no hacerlos sentir mal a ellos, mis seres queridos”, refirió aludiendo a los tiempos en que luchó con la enfermedad y reforzó su fórmula, “cada vez que salgo a caminar, hacer ejercicios, también agradezco tener salud porque también hay gente que no puede darse esos lujos. Que yo tenga a los míos cerca también agradezco”.



Lucas adelantó que además piensa mostrar sus propias canciones en un futuro.



Para conocer más sobre los proyectos y lanzamientos de Leria ver en Instagram @prodlucaas y @digitalmob.