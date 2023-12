Las chicas pisaron fuerte en Paraná

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

En lo que fue el cierre del Seven de la República de rugby en la ciudad de Paraná, Entre Ríos, la selección juvenil femenina de Misiones cayó en la final por el oro ante su par de Tucumán por 10 a 7.



A pesar del traspié las dirigidas por el binomio Miguel Seró-Miguel Bonastre redondearon un gran torneo y hasta se dieron el lujo de bajar en semifinales a Cuyo por un contundente 24-0. La tierra colorada vuelve a pisar fuerte como viene siendo una sana costumbre en el rugby formativo.



Por otra parte, el combinado femenino de mayores de Misiones cerró en el quinto puesto después de vencer 19-5 a Andina. Mientras que el seleccionado masculino de mayores cumplió el objetivo de mantenerse en la zona campeonato con su agónica victoria 22 a 21 sobre Tierra del Fuego en la zona Desarrollo.



Más tarde los comandados por Gustavo Verón y Claudio Cadena disputaron la final por el 13º puesto ante Cuyo perdiendo 62 a 0, pero ya la alegría estaba consumada.



Los Pumas en Dubai

Por otra parte, los Pumas 7s se quedaron con el subcampeonato del Rugby Seven de Dubai, primera etapa del circuito profesional de la especialidad, tras perder ayer 12-7 en la final de la Copa de Oro ante Sudáfrica, campeón por quinto año consecutivo en esa sede de Medio Oriente.



Los Blitzboks inclinaron el partido a su favor en la primera parte con tries de Impi Visser (3’) y Shilton Van Wyk (5’), el último convertido por Justin Geduld. En el segundo período, tras la salida de Ryan Oosthuizen por tarjeta amarilla, el equipo argentino descontó con un try de Matías Osadczuk (9’), convertido por Santiago Mare.



El seleccionado argentino llegó a la instancia decisiva del torneo en Dubai luego de vencer a Nueva Zelanda (21-19) en semis.