Timbó y Brown ya tienen pasajes

lunes 04 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

Se jugó la quinta fecha, penúltima de la fase de grupos, del torneo Regional Federal y la noticia es que se sumaron dos equipos misioneros al ya clasificado Bartolomé Mitre a los octavos de final de la Región Litoral Norte. Brown y Timbó avanzaron ayer y ya piensan en la siguiente ronda. Quedó afuera Guaraní -ver aparte-, mientras que Nacional y Central Iguazú purgarán por el cuarto boleto.



Mitre goleó y espera rival

Con puntaje ideal y con un equipo consolidado, Mitre derrotó ayer de local a Rosamonte de Apóstoles 6-0 y ahora espera rival en la próxima instancia del certamen totalmente relajado y con confianza.



Su rival poco pudo hacer para contrarrestarlo y prácticamente no le generó situaciones de peligro. El Gigante de Rocamora comenzó golpeando primero a los 10 minutos del primer tiempo a través de Luciano Esquivel que puso el 1-0. A las 30’, Alex Garay convirtió el 2-0 y a los 38’ Ernesto Álvarez estableció el 3-0 de cabeza.



En el complemento Mitre siguió con la contundencia mediante los tantos a los 19’ y 24’ de Alan Almirón para el 5-0 y de Manuel Roa sobre los 36’ para redondear un marcador más que merecido.



El Brete se ilusiona

En un partido que tuvo todos los condimentos, El Brete ganó un partidazo ante Mandiyú.



En el inicio del encuentro, un error en la defensa de El Brete le sirvió el gol a Alejandro Reckziegel a los 11’, seguidamente el local empujó y llegó al empate a través de Hugo Troche de penal al minuto 23’.



Cuando en el partido no pasaban muchas situaciones de peligro, llegó el segundo de la visita por intermedio de Luis Martínez con un cabezazo a los 28’, pero cuando parecía que el equipo de Garuhapé se iba con la ventaja al descanso, llegó el empate de Luis Sánchez que capturó un rebote a los 36’. En el complemento, rápidamente a los 13’ Mandiyú volvió a tomar la delantera en el marcador a través de Adrián Álvarez.



El partido se volvió cortado y cuando parecía que terminaba con ese resultado, apareció el goleador Troche para meter un golazo de cabeza a los 46’. Seguidamente Guillermo Lujan a los 50’ se la llevó de prepo para poner el 4-3 definitivo y desató la locura de todos los locales.



En la próxima fecha El Brete visitará a Atlético Oberá, mientras que Mandiyú nuevamente regresará a Posadas para jugar contra el ya clasificado Jorge Gibson Brown, que ayer venció 1-0 a un Atlético Oberá ya eliminado.



El Verdirrojo sacó pasaje en la Capital del Monte y es otro de los equipos a tener en cuenta para la próxima instancia.



Timbó se llevó la clasificación

En un encuentro vibrante, Timbó de Jardín América se llevó tres puntos decisivos ante Atlético Posadas en un campo de juego con gran cantidad de agua y también se aseguró un lugar en la siguiente instancia del certamen regional.



Timbó superó 2-1 al Decano posadeño por la quinta fecha de la zona 3 y con dicho resultado se convirtio en el líder de su grupo, y ahora cerrará la fase de grupo como local ante Candelaria en la proxima fecha sin mayores obligaciones.



El Verde empezó arriba con el gol de Bryan Reis a los 44 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento, Franco Maidana a los 8’ igualó las acciones, pero rápidamente a los 22’ Matías Reis con un gran tiro libre le dio el triunfo al local. Con este resultado, Timbó tiene 12 puntos y recibe en la última fecha a Atlético Candelaria.



En tanto, el conjunto posadeño, que tiene 9 unidades, recibe a River de Villa Bonita.



Por otra parte, en el mismo grupo, tuvieron que pasar más de 5 años para que Atlético Candelaria, consiga una victoria en un torneo nacional (el último fue frente a Robinson de Corrientes 3 a 1 por el Argentino C del 2008). Candelaria terminó ganando ayer por 2 a 1 a River de Villa Bonita y así consiguió sus primera victoria en el certamen nacional. Los goles llegaron por medio de Armando Piñero Da Silva que convirtió por duplicado y descontó Pedrozo para River de Villa Bonita. En la última fecha, Candelaria visitará a El Timbo de Jardín América, cerrando su participación ya eliminado del certamen.