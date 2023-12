Agustín Ruberto ganó la Bota de Oro del Mundial sub 17

domingo 03 de diciembre de 2023 | 6:01hs.

El delantero argentino Agustín Ruberto recibió la Bota de Oro por la Fifa por ser el máximo goleador del Mundial sub 17 que finalizó ayer en Indonesia y que tuvo como campeón a Alemania.



Ruberto, una de las joyas de River y del seleccionado de la categoría, que se ubicó cuarto en el torneo, fue premiado por sus 8 goles en el Mundial. El equipo dirigido por Diego Placente completó un buen Mundial aunque no logró subirse al podio, luego de caer por penales en las semifinales contra Alemania y perder el partido por el tercer puesto con Mali. Ruberto anotó un triplete en la semifinal ante



Alemania, donde se transformó en el primer jugador en la historia del seleccionado albiceleste en ganar la Bota de Oro en un Mundial sub 17.